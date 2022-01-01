Знак Зорро, 1940

Молодой щёголь Диего Вега возвращается из Испании в родную Калифорнию, где его отец был алькальдом (мэром) Лос-Анджелеса. Однако те времена давно прошли: сейчас в этой местности заправляет новый алькальд Луис Кинтеро, поддерживаемый войсками капитана Эстебана Паскуале. Они беззастенчиво повышают налоги, ввергая и без того не богатых крестьян в настоящую нищету, а пытающихся сопротивляться подвергают жестоким наказаниям. Однако вскоре после приезда Диего в окрестностях появляется некто Зорро, решивший бросить вызов творящимся несправедливостям…