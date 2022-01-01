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Джоан Фонтейн
Джоан Фонтейн
Joan Fontaine
О персоне
Фильмография
Джоан Фонтейн
Joan Fontaine
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Дата рождения
22 октября 1917
Возраст
104 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джоан Фонтейн
Родилась 22 октября 1917 года. Токио, Япония.
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Фильмография Джоан Фонтейн
Пока не поплывут
драма, мелодрама, военный
1957, США
6.0
Айвенго
боевик, драма, мелодрама
1952, США / Великобритания
6.0
Письмо незнакомки
драма
1948, США
8.0
Джейн Эйр
драма, мелодрама
1943, США
7.0
Подозрение
мистика, триллер, детектив
1941, США
7.0
Ребекка
мелодрама, криминал, триллер, драма
1940, США
7.0
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