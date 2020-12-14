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Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс
Ginger Rogers
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Джинджер Роджерс
Ginger Rogers
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Дата рождения
16 июля 1911
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
25 апреля 1995
Карьера
Актриса
Биография Джинджер Роджерс
Родилась 16 июля 1911 года. Индепенденс, Миссури, США. Умерла 25 апреля 1995 года в возрасте 83 лет.
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Фильмография Джинджер Роджерс
Обезьяньи проделки
комедия, фантастика
1952, США
8.0
Парочка Баркли с Бродвея
мистика, комедия
1949, США
7.0
Майор и малютка
комедия, мелодрама
1942, США
7.0
Сказки Манхэттена
1942, США
7.0
Дверь на сцену
комедия, драма
1937, США
7.0
Давайте потанцуем
комедия, мюзикл
1937, США
7.0
Время свинга
мелодрама, комедия, мюзикл
1936, США
6.0
Роберта
комедия, мюзикл, мелодрама
1935, США
7.0
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14 декабря 2020 14:06
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