6.4
Даже по-аргентински

, 1940
Down Argentine Way
США / комедия, драма, мюзикл / 18+
О фильме

Юная, красивая и богатая любительница лошадей Гленда Кроуфорд влюбляется в обаятельного аргентинца Рикардо Кинтана, но, как оказалось, пылкой любви мешает давняя история, случившаяся с их отцами. Прекрасные декорации, актёрская игра, музыкальные и танцевальные номера в исполнении Кармен Миранды и братьев Николас по праву сделали этот фильм жемчужиной в коллекции мюзиклов кинокомпании "ХХ век Фокс".

Дон Амичи
Бетти Грэйбл
Кармен Миранда
Шарлотта Гринвуд
Дж. Кэролл Нейш
Генри Стивенсон
Режиссер Ирвинг Каммингс
Сценарист Ральф Спенс, Райан Джеймс, Карл Танберг, Darrell Ware
Композитор Сирил Дж. Мокридж
Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 11 октября 1940
Дата выхода
11 октября 1940 США NR
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Down Argentine Way, Sous le ciel d'Argentine, Argentijnse nachten, Serenata argentina, Argentijnsche nachten, Argentinische Nächte, Arjantina, Caramba, Dansa, señorita!, Galopp ins Glück, Hallo Argentina, Hallo Argentina!, Notti argentine, Serenata tropical, Sinfonia dos Trópicos, Sti magemeni Argentini, Tanssi, senorita, The South American Way, Στη μαγεμένη Αργεντινή, Даже по-аргентински, По аржентински, 遥かなるアルゼンチン

6.4
6.4 IMDb
На улицах Японии почти не встречаются люди с лишним весом: и это не генетика — причина куда банальнее
Помады и блески — это прошлый век: в Азии сейчас используют другой метод, и губы выглядят идеально, как у голливудских звёзд
Любимое блюдо Елизаветы II повторить — как два пальца об асфальт: нужны три яйца и два секретных ингредиента
Скайлер покончила с собой, Уолтер убил Флинна: Гилигану не дали снять самый кошмарный финал «Во все тяжкие»
Эта российская комедия обязательна к просмотру фанатам «Мы – Миллеры»: «восточные сказки» вместо шуток про Снуп Догга
«Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» – тест появился новый теперь: вспомните 5 фильмов СССР по песням
Запретил показывать и считал пропагандистским: только за один свой фильм Леониду Гайдаю было стыдно до самой смерти
Золотые драконы и небесные титаны: Netflix нашел идеальную замену позорному «Ведьмаку» с Хемсвортом – будет эпик даже без Кавилла
Не поверите, но в конце 80-х Том Круз тайно приезжал в СССР: ел борщ, «пил до дна» и гонял по деревне на «Жигулях»
Фанатели по советским ужастикам? Для вас тест: вспомните 5 фильмов лишь по одному кадру
«Горько!» кричат на каждой свадьбе, но почему? Традиция возникла еще на Руси – и не от хорошей жизни (по версии №3)
