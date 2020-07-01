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Джон Форд
Джон Форд
John Ford
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Дата рождения
1 февраля 1894
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
31 августа 1973
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Джон Форд
Режиссер, актер. Родился 1 февраля 1894 года. Кейп-Элизабет, Мэн, США.
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Фильмография Джон Форд
Осень Шайеннов
драма, вестерн, исторический
1964, США
6.0
Война на Диком Западе
вестерн
1962, США
7.0
Искатели
приключения, вестерн, драма
1956, США
7.0
Могамбо
драма, мелодрама, приключения
1953, США
7.0
Форт Апач
вестерн
1948, США
7.0
Моя дорогая Клементина
вестерн, драма, боевик
1946, США
7.0
Как зелена была моя долина
семейный, драма
1941, США
7.0
Табачная дорога
комедия, драма
1941, США
6.0
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«Форрест Гамп» и «Индиана Джонс» вошли в список фильмов с «устаревшими нормами»
Журналисты Variety отобрали фильмы, которые нуждаются в пересмотре.
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1 июля 2020 14:38
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