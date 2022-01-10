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Алан Рикман

Alan Rickman
Алан Рикман
Алан Рикман Alan Rickman
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Дата рождения
21 февраля 1946
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
14 января 2016
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Алана Рикмана

Алан Рикман родился 21 февраля 1946 года в Лондоне в семье Бернарда Рикмана и Маргарет Дорин Роуз. Родители будущего актера не были связаны с миром искусства – мать была домохозяйкой, а отец работал на фабрике. У Алана есть два брата, Дэвид и Майкл, а также младшая сестра Шейла. Когда Алану было восемь лет, его отец скончался от рака легких, и матери пришлось одной растить четверых детей. Она вновь вышла замуж спустя несколько лет, но этот брак не оказался удачным. Из-за непростой ситуации в семье Алан Рикман с детства привык к упорному труду. За свои выдающиеся успехи в школе он получил стипендию Latymer, а позднее впервые принял участие в театральной постановке этой школы. Рикман учился в престижном «Королевском колледже искусств» и «Школе искусства и дизайна в Челси», после чего получил место дизайнера в газете Notting Hill Herald.

Фильмы с Аланом Рикманом

Свою актерскую карьеру Алан Рикман начал не с большого кино, а с театральной сцены. Впервые он вышел на сцену в роли виконта де Вальмона в спектакле «Опасные связи» в 1985 году. Его заметили кинопродюсеры и предложили роль в фильме, который стал успешным стартом карьеры Рикмана.

Алан Рикман – Крепкий орешек

В 1988 году на экраны вышел фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Культовая картина, снятая режиссёром Джоном Мактирнаном, по роману Родерика Торпа «Ничто не вечно», рассказывает об офицере полиции Джоне МакКлейне (Уиллис), который в разгар рождественской вечеринки оказывается в здании, захваченном террористами. Главу террористов Ганса Грубера и сыграл Алан Рикман. Фильм был номинирован на «Оскар» за лучший монтаж, звуковые эффекты и визуальные эффекты, а образы Брюса Уиллиса и Алана Рикмана вознесли их на вершины голливудского А-списка.

Убедившись, что Рикману хорошо удаются роли злодеев, его приглашают в картину «Робин Гуд: Принц воров». После этого он сыграл в мелодрамах «Искренне, безумно, сильно» и «Разум и чувства», а в 1996 году получил «Золотой глобус» и «Эмми» за главную роль в сериале «Распутин». В 1997 году Алан впервые самостоятельно занялся режиссурой и постановкой спектакля «Зимний гость». И фильм, и спектакль получили положительные отзывы критиков, а Рикман получил две премии на Венецианском кинофестивале. В 1999 году Алан Рикман снялся в еще одном фильме, ставшим культовым – «Догма». В нем он сыграл ангела Метатрона, который посылает Вифании Слоун двух пророков (Джей и Молчаливый Боб). Картина Кевина Смита с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях была показана на Каннском кинофестивале и получила хорошие отзывы как критиков, так и зрителей.

Алан Рикман – Гарри Поттер

Будучи уже успешным актером, Алан Рикман получает роль профессора Северуса Снейпа в экранизации романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, и эта роль приносит ему мировую славу и успех. Изначально поклонники книг хотели видеть более молодого актера в роли ворчливого и противоречивого профессора зельеварения, однако на его персоне настояла сама Роулинг и не прогадала. Роль Снейпа Рикман воплотил во всех восьми фильмах Поттерианы, и его герой стал одним из самых любимых у поклонников фандома. За это актеру был вручен памятный кубок на премьере заключительной части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» в Лондоне.

В 2010 и 2015 годах Алан Рикман озвучил гусеницу, а после бабочку Абсолема в фильмах Тима Бертона «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Актер не впервые работал с известным режиссером – Рикман также снялся в картине Бертона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». За свою актерскую карьеру Рикман снялся в нескольких десятках успешных фильмов, среди которых также можно отметить «Реальную любовь», «Автостопом по Галактике» и «Парфюмер». В его послужном списке несколько престижных кинопремий и вечная любовь фанатов, которые к 70-летию актера собрали сотни творческих работ и писем, посвященные жизни и карьере кумира, которые были собраны в книгу. Единственный ее экземпляр был направлен жене Рикмана после его смерти.

Смерть Алана Рикмана

14 января 2016 года Алан Рикман скончался от рака поджелудочный железы, который ему диагностировали в августе 2015. Рядом с Аланом находилась его жена, Рима Хортон, с которой актер познакомился в 1965 году. Официальный брак они заключили лишь в 2012 году, а известно об этом стало лишь в 2015, когда Рикман сам рассказал о бракосочетании в одном из своих интервью.

Интересные факты о Алане Рикмане

- Впервые снялся в большом кино в возрасте 42 лет

- Роль профессора Снейпа мог сыграть Тим Рот

- Алан Рикман боялся оружия, что доставляло ему неудобства при съемках «Крепкого орешка»

Фильмография Алана Рикмана
Алиса в Зазеркалье
Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
Всевидящее око
Всевидящее око
драма, триллер, военный 2015, Великобритания
6.0
Версальский роман
Версальский роман
драма 2014, США
7.0
Обещание
Обещание
мелодрама, драма 2013, Франция / Бельгия
6.0
Дворецкий
Дворецкий
биография, драма 2013, США
7.0
Гамбит
Гамбит
ужасы, комедия, криминал 2012, США
6.0
Клуб «CBGB»
Клуб «CBGB»
биография, мюзикл, драма 2012, США
7.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.0
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