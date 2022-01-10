Алан Рикман родился 21 февраля 1946 года в Лондоне в семье Бернарда Рикмана и Маргарет Дорин Роуз. Родители будущего актера не были связаны с миром искусства – мать была домохозяйкой, а отец работал на фабрике. У Алана есть два брата, Дэвид и Майкл, а также младшая сестра Шейла. Когда Алану было восемь лет, его отец скончался от рака легких, и матери пришлось одной растить четверых детей. Она вновь вышла замуж спустя несколько лет, но этот брак не оказался удачным. Из-за непростой ситуации в семье Алан Рикман с детства привык к упорному труду. За свои выдающиеся успехи в школе он получил стипендию Latymer, а позднее впервые принял участие в театральной постановке этой школы. Рикман учился в престижном «Королевском колледже искусств» и «Школе искусства и дизайна в Челси», после чего получил место дизайнера в газете Notting Hill Herald.

Фильмы с Аланом Рикманом

Свою актерскую карьеру Алан Рикман начал не с большого кино, а с театральной сцены. Впервые он вышел на сцену в роли виконта де Вальмона в спектакле «Опасные связи» в 1985 году. Его заметили кинопродюсеры и предложили роль в фильме, который стал успешным стартом карьеры Рикмана.

Алан Рикман – Крепкий орешек

В 1988 году на экраны вышел фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Культовая картина, снятая режиссёром Джоном Мактирнаном, по роману Родерика Торпа «Ничто не вечно», рассказывает об офицере полиции Джоне МакКлейне (Уиллис), который в разгар рождественской вечеринки оказывается в здании, захваченном террористами. Главу террористов Ганса Грубера и сыграл Алан Рикман. Фильм был номинирован на «Оскар» за лучший монтаж, звуковые эффекты и визуальные эффекты, а образы Брюса Уиллиса и Алана Рикмана вознесли их на вершины голливудского А-списка.

Убедившись, что Рикману хорошо удаются роли злодеев, его приглашают в картину «Робин Гуд: Принц воров». После этого он сыграл в мелодрамах «Искренне, безумно, сильно» и «Разум и чувства», а в 1996 году получил «Золотой глобус» и «Эмми» за главную роль в сериале «Распутин». В 1997 году Алан впервые самостоятельно занялся режиссурой и постановкой спектакля «Зимний гость». И фильм, и спектакль получили положительные отзывы критиков, а Рикман получил две премии на Венецианском кинофестивале. В 1999 году Алан Рикман снялся в еще одном фильме, ставшим культовым – «Догма». В нем он сыграл ангела Метатрона, который посылает Вифании Слоун двух пророков (Джей и Молчаливый Боб). Картина Кевина Смита с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях была показана на Каннском кинофестивале и получила хорошие отзывы как критиков, так и зрителей.

Алан Рикман – Гарри Поттер

Будучи уже успешным актером, Алан Рикман получает роль профессора Северуса Снейпа в экранизации романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, и эта роль приносит ему мировую славу и успех. Изначально поклонники книг хотели видеть более молодого актера в роли ворчливого и противоречивого профессора зельеварения, однако на его персоне настояла сама Роулинг и не прогадала. Роль Снейпа Рикман воплотил во всех восьми фильмах Поттерианы, и его герой стал одним из самых любимых у поклонников фандома. За это актеру был вручен памятный кубок на премьере заключительной части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» в Лондоне.

В 2010 и 2015 годах Алан Рикман озвучил гусеницу, а после бабочку Абсолема в фильмах Тима Бертона «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Актер не впервые работал с известным режиссером – Рикман также снялся в картине Бертона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». За свою актерскую карьеру Рикман снялся в нескольких десятках успешных фильмов, среди которых также можно отметить «Реальную любовь», «Автостопом по Галактике» и «Парфюмер». В его послужном списке несколько престижных кинопремий и вечная любовь фанатов, которые к 70-летию актера собрали сотни творческих работ и писем, посвященные жизни и карьере кумира, которые были собраны в книгу. Единственный ее экземпляр был направлен жене Рикмана после его смерти.

Смерть Алана Рикмана

14 января 2016 года Алан Рикман скончался от рака поджелудочный железы, который ему диагностировали в августе 2015. Рядом с Аланом находилась его жена, Рима Хортон, с которой актер познакомился в 1965 году. Официальный брак они заключили лишь в 2012 году, а известно об этом стало лишь в 2015, когда Рикман сам рассказал о бракосочетании в одном из своих интервью.