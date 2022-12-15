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Рейтинг российских фильмов в жанре анимация

Три богатыря и шамаханская царица
1 Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.3
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
2 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Алеша Попович и Тугарин Змей
3 Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
8.2
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
4 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Смешарики. Начало
5 Смешарики. Начало
анимация, детский 2011, Россия
7.9
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Финник
6 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Три богатыря и наследница престола
7 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
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Илья Муромец и Соловей Разбойник
8 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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Кощей. Похититель невест
9 Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.8
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Кощей. Начало
10 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
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Фиксики против кработов
11 Фиксики против кработов
анимация, детский 2019, Россия
7.8
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Иван Царевич и Серый Волк
12 Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.7
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Фиксики. Большой секрет
13 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
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Иван Царевич и Серый Волк 3
14 Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный 2015, Россия
7.6
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Три богатыря и принцесса Египта
15 Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.6
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Сказ о Петре и Февронии
16 Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.5
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Смешарики. Дежавю
17 Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.4
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Про Федота-стрельца, удалого молодца
18 Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация 2008, Россия
7.4
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Смешарики
19 Смешарики
семейный, анимация 2004, Россия
7.3
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Снежная королева: Зазеркалье
20 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Бука. Мое любимое чудище
21 Бука. Мое любимое чудище
анимация, приключения 2022, Россия
7.2
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Снежная королева 3: огонь и лед
22 Снежная королева 3: огонь и лед
анимация, детский 2016, Россия
6.9
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Иван Царевич и Серый Волк 4
23 Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский 2019, Россия
6.9
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Три богатыря и Морской царь
24 Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения 2016, Россия
6.8
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Два хвоста
25 Два хвоста
анимация, детский 2018, Россия
6.7
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Иван Царевич и Серый Волк 2
26 Иван Царевич и Серый Волк 2
анимация 2013, Россия
6.5
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Три богатыря и Конь на троне
27 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
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Три богатыря на дальних берегах
28 Три богатыря на дальних берегах
приключения, анимация, комедия 2012, Россия
6.0
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Приключения Аленушки и Еремы
29 Приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, приключения, семейный 2008, Россия
5.9
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Три богатыря. Ход конем
30 Три богатыря. Ход конем
анимация 2014, Россия
5.7
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Наша Маша и волшебный орех
31 Наша Маша и волшебный орех
мюзикл, семейный, комедия, анимация 2009, Россия
4.9
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