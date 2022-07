«Большое путешествие»: Рецензия Киноафиши

Ещё со времён сказок о животных и Эзопа остаются востребованы аллегорические сюжеты про животных. В современном масскульте это здорово монетизировано корпорацией DreamWorks, анимацию которой можно даже выделить в отдельный жанр – «мультфильмы про животных со странной мордой». Схема таких сюжетов проста: животные, чья морда (или лицо?) выражает что-то среднее между сардонической насмешкой и зубной болью, вместе путешествуют, преодолевают преграды, побеждают врагов, учатся дружить и работать в команде. «Большое путешествие» – попытка русских киноделов закрепиться в этом жанре. Эта преемственность не отрицается, а даже подчёркивается создателями, выписавшими на все постеры фильма факт, что в написании сценарии участвовал один из авторов «Мадагаскара».

У каждого из животных персонажей есть одна-две основных черты характера. Медведь Мик-Мик (озвучивает Дмитрий Назаров) – добрый и справедливый. Заяц Оскар (Максим Галкин) – неудачливый креативщик, все проекты которого (вроде ракеты на Луну) проваливаются. Пеликан Дюк (Филипп Киркоров) – хвастун. Тигр Амур (Алексей Воробьёв) – романтик и поэт. Волк Янус – трусишка. Они собираются вместе в ходе большого путешествия, инициированного Мик-Миком. Ему по случайности доставка детей аистом присылает маленькую панду. Мик-Мик решает поехать в Китай и вернуть ребёнка истинным родителям.

Незатейливость сюжета – не то, к чему можно предъявлять адекватные претензии в этом случае, всё-таки мы имеем дело с мультфильмом для детей, а их интересует не столько витиеватость сюжета, сколько харизма персонажей и забавные ситуации. С первым у «Большого путешествия» всё достаточно хорошо. Главные герои, озвученные известными отечественными артистами, действительно обаятельны и интересны, а ситуации, в которые они попадают, курьёзны и поучительны. Так что самым маленьким детям мультфильм скорее всего понравится, и можно рассматривать «Большое путешествие» как вариант для просмотра в кино на майские праздники, если к напряжению последних «Мстителей» неокрепшая психика ещё не готова.

А вот если говорить о возрастной категории от десяти до девяноста, то здесь уже всплывают очевидные огрехи мультфильма. Он страдает от традиционной болезни русского кино – невыдержанности тона. Фильм не представляет собой двухслойное произведение, в котором дети обращают внимание на одно, а взрослые – на другое, а просто периодически включает вполне себе взрослый контент в вполне детское содержание. И речь здесь не только о неуместных гэгах, например, один герой говорит, что они с другом будут «как Дольче и Габбана».

Видимо, чтобы развлечь взрослых, саундтрек фильма забит хитами, как новогодний мюзикл на федеральном канале. Причём здесь и хиты диско (One Way Ticket), и неожиданный Норман Гринбаум, и даже спетая на рязанском английском Don’t Worry, Be Happy. Пожалуй, уместна была бы здесь какая-нибудь песня, написанная специально для фильма, но на неё, видимо, уже не хватило бюджета.

Но наибольшая странность картины – психология персонажей. Герои мульфильма страдают излишне уж патологичными для детского кино загонами. У Мик-Мика и Оскара странные совместные сны, основанные на их глубокой подавленности архетипом Отца. Мик-Мик очевидно страшится отцовства, как огня (не это ли причина того, как он-очевидный домосед легко срывается в такое длительное путешествие?). Оскар же очевидно рос без отца и подсознательно видит в Мик-Мике его подмену.

Дальше – больше. Дюк – патологический лжец с комплексом неполноценности. Амур просто депрессивен и одинок. Но веселее всего Янусу – у него шизофрения с галлюцинациями (благо, довольно мило поданная), поддерживаемая кататоническим ступором из-за панических атак. В эпоху психотерапии даже герои детских мультиков глубоко психологически больны. Всё это настолько плохо, что даже хорошо.

Но всё это видно взрослому, для ребёнка же это милый мульфильм, в котором обаятельные герои совместно дурят и с помощью силы дружбы справляются со всеми невзгодами. Все счастливы. Титры.

Пётр Волошин