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Фиксики. Большой секрет - трейлер
Киноафиша Трейлеры Фиксики. Большой секрет. Трейлер

Фиксики. Большой секрет. Трейлер

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Дата публикации: 17 августа 2017
Фиксики. Большой секрет – Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Но люди не должны знать о фиксиках! Это БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ! Фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника – город на грани катастрофы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как сохранить их БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?!
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Elena Finaeva 28 октября 2017, 20:19
фильм не понравился! одна из серий, причем не совсем удачный сюжет. Фильм затянут, а он ведь в первую очередь рассчитан на детей. Не рекомендую!
28 октября 2017, 20:19 Ответить
Олеся Петрушко 5 ноября 2017, 21:19
Оценка
Обычное проходное кино. Даже ожидаемых в стиле фиксиков легких научных объяснений про всякие сложные штуки не было. Совсем(( просто мульт где персонажи раскрученные фиксы, а могли бы быть даже лошарики. Сюжет бы не изменился. Но моему малышу 5лет понравился. В общем ради него и шли...
5 ноября 2017, 21:19 Ответить
Таня Искоростинская 6 ноября 2017, 05:32
в ответ на сообщение Олеся Петрушко от 5 ноября 2017, 21:19
скажите а цена билета какая?
6 ноября 2017, 05:32 Ответить
Киноафиша.инфо 7 ноября 2017, 11:32
в ответ на сообщение Таня Искоростинская от 6 ноября 2017, 05:32
Татьяна, добрый день. Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.
7 ноября 2017, 11:32 Ответить
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