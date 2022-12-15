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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2019

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2019 года

Достать ножи
1 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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Холоп
2 Холоп
комедия 2019, Россия
8.4
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Вперёд
3 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Джуманджи: Новый уровень
4 Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.1
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Тайная жизнь домашних животных 2
5 Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.1
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Рождество на двоих
6 Рождество на двоих
мелодрама, комедия 2019, США
8.0
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История игрушек 4
7 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Домовой
8 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
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Покемон. Детектив Пикачу
9 Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия 2019, США
7.6
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Отпетые мошенницы
10 Отпетые мошенницы
комедия 2019, США
7.6
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Непосредственно Каха
11 Непосредственно Каха
комедия 2019, Россия
7.6
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Zомбилэнд: контрольный выстрел
12 Zомбилэнд: контрольный выстрел
комедия, ужасы 2019, США
7.2
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Али, рули!
13 Али, рули!
боевик, комедия 2019, США
7.2
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
14 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия 2019, Россия
7.2
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Громкая связь
15 Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.2
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Однажды в... Голливуде
16 Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
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Yesterday
17 Yesterday
мюзикл, комедия 2019, Великобритания
7.0
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Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
18 Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
комедия 2019, Россия
6.9
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Одесса
19 Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.6
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Та еще парочка
20 Та еще парочка
комедия 2019, США
6.6
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Давай разведемся
21 Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.5
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Ангелы Чарли
22 Ангелы Чарли
боевик, комедия 2019, США
6.2
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Мёртвые не умирают
23 Мёртвые не умирают
комедия, ужасы 2019, США
5.8
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Семь ужинов
24 Семь ужинов
мелодрама, комедия 2019, Россия
5.8
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Любовницы
25 Любовницы
комедия 2019, Россия
5.7
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Трезвый водитель
26 Трезвый водитель
комедия, приключения 2019, Россия
5.6
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Девушки бывают разные
27 Девушки бывают разные
комедия 2019, Россия
5.0
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Пляжный бездельник
28 Пляжный бездельник
комедия 2019, США
4.2
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Холмс & Ватсон
29 Холмс & Ватсон
детектив, комедия, приключения 2019, США
3.5
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