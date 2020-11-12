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Непосредственно Каха Непосредственно Каха
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Непосредственно Каха, 2019

2019 / Россия
7.6 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 1.5
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Пацаны из Сочи выбирают между любовью и дружбой!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Российская комедия о мужской дружбе, основанная на одноименном интернет-сериале.

Видео с канала на YouTube перевоплощаются в формат полнометражного фильма. Интернет-сериал сформировал вокруг себя фанатскую базу, которая давно ждала переноса истории об обычном парне из Сочи на большой экран. Фильм также сосредоточен на веселых ситуациях, в которые главный герой Каха вляпывается вместе со своими друзьями.

Каха — обычный молодой парень, с детства мечтавший влиться в криминальный мир и занимать там почетное авторитетное место. Кажется, что у Кахи, иммигранта из Абхазии, полно амбиций и стремлений, и это несмотря на то, что парня воспитывала продавщица овощей на местном рынке. Сам Каха даже в школу пошел слишком поздно — в 10 лет. У него не было никаких знаний, и, конечно же, он не понимал ценности и важности образования. Лишь в 20 лет парень окончил девятый класс и сформировал свои собственные правила на все случаи жизни. А в 25 Каха закончил, наконец, старшую школу. Что касается романтических отношений, то, по мнению кавказца, девушка должна быть скромной, порядочной и послушной. Только вот неожиданно Каха влюбляется в Софу, которая не совсем вписывается в его представления об идеальной девушке. Тем не менее парень теряет голову и готов на все, чтобы завоевать внимание Софы. В городе одним из популярных развлечений являются местные гонки, и Каха решает, что только таким образом он сможет впечатлить девушку. Он затевает пари с местным парнем Русланом и договаривается состязаться с ним. Но если у Кахи обыкновенная «копейка», то у его соперника — новенький BMW. Кавказец не намерен сдаваться и ищет способы обогнать и выиграть Руслана.

Однако Каха, посвятив всего себя предстоящим гонкам и попыткам добиться Софы, забывает о своем лучшем друге Серго.

 

Фильм «Непосредственно Каха» стал адаптацией интернет-сериала. Видео начали выходить на YouTube еще в 2012 году.  За восемь лет данное шоу набрало более двадцати миллионов просмотров.

Режиссером проекта выступил Виктор Шамиров. Ранее он снял такие фильмы, как «Со мною вот что происходит», «Упражнения в прекрасном», «Игра в правду». Сам режиссер признался, что для него  фильм является одним из лучших в его творчестве.

Продюсер ленты Алексей Троцюк известен тем, что ранее превратил телесериал «Кухня» в кинофраншизу. Он сказал, что теперь ему и создателям «Непосредственно Каха» хотелось попробовать адаптировать интернет-шоу в настоящую полнометражную ленту. Самым главным при переносе интернет-сериала на большой экран, по словам продюсера, было сохранить ценности, которые транслирует история, — любовь и дружбу.

Слоган фильма «Непосредственно Каха» звучит как «Крутой и еще крутее».

Создатели фильма сказали, что «Непосредственно Каха» по своей стилистике напоминает картину «Борат» с Сашей Бароном Коэном.

Главную роль сыграл Артем Карокозян. Это его дебютная работа в полнометражном кино. Ранее он был участником КВН и сценаристом Comedy Club.

Роль Серго досталась Артему Калайджяну, которого ранее можно было увидеть в фильме «Дороги».

Артем Карокозян и Артем Калайджян выступили и соавторами сценария.

В фильме можно увидеть актрису Людмилу Артемьеву, известную своей ролью в телевизионном проекте «Сваты».

В ленте также снялись Марина Калецкая («Селфи»), Микаэл Погосян («Если все»), Нина Муштакова («Последний министр») и другие.

Героическая комедия о пацанской дружбе с кавказским акцентом. Каха запал на прекрасную Софу, но, чтобы подобраться к её сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго. Что же выберет Каха – любовь или дружбу?

7.6 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 1.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 ноября 2020
Премьера в мире 12 ноября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
В ролях
Артем Карокозян
Артем Карокозян
Артем Калайджян
Артем Калайджян
Тамара Турава
Тамара Турава
Данил Иванов
Данил Иванов
Вартан Даниелян
Вартан Даниелян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Непосредственно Каха 5 постеров
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Наша рецензия
Каха и Серго продолжают документировать свои жизни. Причинами новой передряги становятся ущемленная гордость и попытка впечатлить девушку. Каха принимает пари мажора Руслана и обещает обогнать его новую BMW на своей повидавшей многое «копейке». Теперь друзья должны раздобыть 200 тысяч рублей, чтобы у них появился хотя бы призрачный шанс на успех. В ход идут самые безумные и смелые идеи, превращающие жизнь солнечного Сочи в хаос. Но по-другому нельзя, ведь настоящий мужик не может…
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Марина Пурахина (Щукина) 16 ноября 2020, 13:07
Фильм никакой!!! Глупый, пошлый,ни дружбы, ни уважения!! Для дебилов!! Не рекомендую!!
Надежда Ковалевич 19 ноября 2020, 15:37
Ужасный фильм, люди не тратьте деньги и не ходите на него. Уже после 20 мин просмотра, было желание просто взять и уйти. Все наиграно и нереально.… Читать дальше…
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114 голосов
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