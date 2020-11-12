Непосредственно Каха, 2019

Российская комедия о мужской дружбе, основанная на одноименном интернет-сериале.

Видео с канала на YouTube перевоплощаются в формат полнометражного фильма. Интернет-сериал сформировал вокруг себя фанатскую базу, которая давно ждала переноса истории об обычном парне из Сочи на большой экран. Фильм также сосредоточен на веселых ситуациях, в которые главный герой Каха вляпывается вместе со своими друзьями.

Каха — обычный молодой парень, с детства мечтавший влиться в криминальный мир и занимать там почетное авторитетное место. Кажется, что у Кахи, иммигранта из Абхазии, полно амбиций и стремлений, и это несмотря на то, что парня воспитывала продавщица овощей на местном рынке. Сам Каха даже в школу пошел слишком поздно — в 10 лет. У него не было никаких знаний, и, конечно же, он не понимал ценности и важности образования. Лишь в 20 лет парень окончил девятый класс и сформировал свои собственные правила на все случаи жизни. А в 25 Каха закончил, наконец, старшую школу. Что касается романтических отношений, то, по мнению кавказца, девушка должна быть скромной, порядочной и послушной. Только вот неожиданно Каха влюбляется в Софу, которая не совсем вписывается в его представления об идеальной девушке. Тем не менее парень теряет голову и готов на все, чтобы завоевать внимание Софы. В городе одним из популярных развлечений являются местные гонки, и Каха решает, что только таким образом он сможет впечатлить девушку. Он затевает пари с местным парнем Русланом и договаривается состязаться с ним. Но если у Кахи обыкновенная «копейка», то у его соперника — новенький BMW. Кавказец не намерен сдаваться и ищет способы обогнать и выиграть Руслана.

Однако Каха, посвятив всего себя предстоящим гонкам и попыткам добиться Софы, забывает о своем лучшем друге Серго.