«Девушки бывают разные»: Рецензия Киноафиши

Три столичных друга (Попов, Сучков, Власкин), прилетев на каникулы в Мексику, тут же напиваются и в пьяном угаре убивают петуха по кличке Гуапа. Птица оказывается собственностью Хуана (Нагиев), местного бандита-олигарха с русскими корнями. С этого момента помощник криминального авторитета, палач Виссарио (Яглыч), начинает охоту на московскую троицу. Дабы не быть пойманными приятели решают примерить на себя женские платья и записаться на пляжный турнир по виндсерфингу.

Жанр травести в российской культуре – поле едва осмысленное. Ещё в советское время переодевание мужиков в балерин и исполнение ими в таком виде танца маленьких лебедей было гвоздём вечеров самодеятельности и ни с чем не ассоциировалось. Миллионы советских зрителей совершенно не просекали, что, например, театр во французской комедии «Не упускай из виду» – театр трансвеститов. Где-то рядом, кстати, и бешенная популярность фильма «Здравствуйте, я ваша тётя!». Даже в 1990-е, когда вроде бы все всем стало ясно, юмористический телеконтент все равно продолжал в качестве основного блюда держать травести-номера («Каламбур», «Городок» и «Осторожно, модерн»). Этот странный факт инфантильного отношения к столь экстравагантной форме комедии в стране, где на тему в целом смотрят с большим, мягко говоря, скепсисом, покоится где-то между парадоксом и закономерностью.

Что ж, новый фильм Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные», напрямую относящийся к комедии положений с переодеваниями, кажется, полностью избавлен от какого-либо осмысления как самого жанра, так и культурологического контекста, в котором данный жанр у нас существует. И это не удивительно. Кинематограф Андреасяна – чистый лист, нулевая, если хотите, степень письма. Его режиссура не знает ремесленнической выделки, а его одноплановые герои совершенно свободны от оков истории во всех возможных ее проявлениях.

«Девушки бывают разные»

«Девушки бывают разные», задумывавшиеся как отдаленное продолжение успешной в прокате ленты «В спорте только девушки», существуют, казалось бы, во вполне определенном жанровом поле со своими традициями и приемами. Но, как и другие фильмы этой команды, из-за клипового, монтажного мышления автора (элементарно недодерживающего заявочные планы до удобоваримой длины) и антиинтеллектуального подхода к делу перестают иметь отношение к какой-либо традиции вообще. При этом Андреасян, этот обруганный по чем зря режиссер, со всеми своими неизменно нелепыми атрибутами очень точно отражает состояние российского общества, застывшего между советским и так до сих пор не нащупавшим русское.

Наверное, ничего лучше не являет этот огромный мультикультурный (читай «без») пузырь пустоты сегодняшней России, чем трое молодых, не особо известных актеров, выходящих на берег Мексики из звеняще-голубого океана в нелепых женских нарядах под трек Тимати и Natan'a «Дерзкая» в фильме российского режиссера армянского происхождения. Это, в общем, еще как завораживает.

Семен Грицай