«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»: Рецензия Киноафиши

Владимир Яковлев (Сергей Бурунов) наконец-то освободился от «демона» в лице Гриши Измайлова (Александр Петров), долгие годы отравлявшего его жизнь. Теперь работа превратилась в земной рай, хозяином которого он стал, обретя безграничную власть и авторитет в полицейском отделе Барвиха-Северное. Впереди светлое будущее: новогодние праздники, долгожданный отдых и главное – генеральские погоны. Эти планы омрачает новость об опасных преступниках, укравших крупную партию алмазов стоимостью в несколько миллионов долларов. Совсем недавно похожую троицу заметили в районе Барвихи. Яковлеву рекомендуют отложить празднование, оставшись в отделе на случай ЧП. Он не видит в этом причины переносить намеченное веселье и отправляется в арендованный загородный дом. Застолье быстро превращается в проблему. Преступникам придется встретить новый год вместе со стражами правопорядка, которые покажут, что из себя представляют глупые полицейские, гордо служащие своей стране.

Сиквел сверх успешного фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», ставшего самой кассовой комедией в России, вызывал некоторые вопросы. С одной стороны, уход главного актера Александра Петрова, с другой – неожиданное понижение возрастного рейтинга с 16+ на 12+. Если первое выглядело слабым аргументом для отмены продолжения, то второе похоже на жест отчаяния, после потери одной из главных звезд. Все опасения оказались напрасны. Отряд почти не заметил потери бойца, превратившись в полуторачасовой бенефис Сергея Бурунова.

В глаза моментально бросается новый подход. Драма и сюжет остались в прошлом, теперь это схематичная история, состоящая исключительно из шуток. Здесь невозможно запутаться и получить обидный спойлер, фильм стал похож на увеличенный эпизод одноименного сериала. Происходящее на экране окончательно свелось к актерской харизме, ярким образам и примитивному юмору, построенному на оскорблениях, падениях, избиениях, увечьях и унижениях, лишенных любой корректности. Иногда действие очень похоже на импровизацию, но даже в такие моменты фильм продолжает выглядеть не только органично, но и смешно. Ожидать тонкого юмора не стоит, зато вы сможете увидеть отсылки к знаменитым мировым и отечественным картинам. Удачными вышли и шутки о предстоящих премьерах новогоднего проката, не забыли и про инопланетную франшизу с Петровым.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

Приятным стало и отсутствие тонны продакт-плейсмента, часто портящего похожие проекты. Единственную рекламу смогли органично вплели в сюжет, не превратив фильм в примитивную рекламную витрину. Почти незаметным оказалось и снижение рейтинга. Неизвестно что лучше: отсутствие мата, на месте которого оказались более звучные и сложные оскорбления, или его постоянное запикивание. Создатели неплохо адаптировали историю под новые возрастные ограничения, все равно сделав картину преимущественно для взрослой аудитории. Поклонников же исключительно бесцензурных приключений могут отправить на сервис Premier и насладиться 5 сезоном, который станет настоящей усладой для глаз и ушей.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 » сложно назвать откровением или работой над ошибками. Здесь все еще есть минусы и вкусовщина, но осознав свои сильные и слабые стороны, авторы делают вынужденные изменения, не ощущающиеся компромиссом. Сюжет стал проще, как и большая часть юмора, но блистательный Сергей Бурунов с легкостью преображает минусы в плюсы. Новогодняя упаковка отлично настраивает на праздничный лад со столом накрытым оливье, шампанским и мандаринами. Спустя год полицейские Барвихи вновь оказались лучшим способом отвлечься от суеты и просто расслабиться, а учитывая серьезность предстоящих российских премьер еще и безальтернативным.

Константин Киценюк