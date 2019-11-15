«Давай разведемся»: Рецензия Киноафиши

У гинеколога Маши (Анна Михалкова) был хороший муж. Ну, ей так казалось. Но однажды поздно вечером у мужа зазвонил телефон. На экране высветилось слово «фитнес». Маша взяла трубку и услышала томный женский голос, обещавший «расцеловать во все места». Муж не стал ничего отрицать, собрал вещи и ушел. А она осталась с двумя детьми и кредитом за загородный дом в районе «Новая Англия».

Мало какой новичок может похвастаться тем, что его полнометражный дебют выглядит как антология зрелого классика. «Давай разведемся» - именно такой случай. Режиссер Анна Пармас работала над комедийным сериалом «Осторожно, модерн!», была соавтором сценария лучших фильмов Авдотьи Смирновой и снимала клипы для Сергея Шнурова и группы «Ленинград». «Экспонат», «В Питере – пить», «Кандидат» - это все ее творчество.

«Давай разведемся»

Пармас давно хотела дебютировать в режиссуре, но, по ее словам, история для большого фильма все никак не придумывалась. В итоге она сняла комедию о разводе, в которой главная героиня проходит через основные стадии проживания житейского горя, от отрицания до принятия. Маша наговаривает на телефон жалостливые сообщения, потом пытается найти мужа и пообещать ему больше секса, потом идет за помощью к гадалке, потом напивается с лучшей подругой, потом чуть не кидается в интрижку на стороне, потом рыдает.

По описанию все это выглядит довольно чудовищно, в реальности – смешно и по-своему очаровательно. Пармас умеет работать с героинями того самого возраста, который окончательно превращает девушку в женщину – в последние годы эта граница сильно сместилась, размылась и теперь, в зависимости от каждого конкретного случая, располагается где-то между 35 и 50. В кино такие персонажи, как правило, уже мало принадлежат самим себе, они чьи-то мамы, коллеги, боевые подруги, любовницы. В «Давай разведемся» женщина выступает самостоятельным и самоценным субъектом, и уже за это режиссеру стоит сказать огромное спасибо.

Отрицательные герои отсутствуют. Муж (Антон Филипенко) – не козел, а просто влюбился. Так-то он не бил, не курил и не оскорблял. Честно сидел в декрете вместо жены, водил детей в садик, готовил еду. Здесь даже полицейский не пытается воспользоваться отчаянием брошенной женщины, а помогает – почти безвозмездно.

«Давай разведемся»

В творческом плане это буквально собрание сочинений. Картина вобрала в себя все любимые авторские приемы и темы (отчасти, видимо, автобиографические). Сварливая мама в исполнении Надежды Маркиной, способная за пару минут довести родную дочь до белого каления, пришла из новеллы «Девочки» в альманахе «Петербург. Только по любви». В героине Анны Михалковой отчетливо угадываются черты научной сотрудницы из «Кококо». Звенит рингтоном песня про «лабутены», пьяный угар дан в виде очередного клипа-анекдота – на сей раз на песню Дмитрия Маликова «Нет, ты не для меня». В какой-то момент в кадр заходит Сергей Рост и передает привет 1990-м.

Единственная претензия, которую можно предъявить фильму, - его простота. Он весь как на ладони: широкий, плоский и сладкий, как масленичный блин. От опытного комедиографа ожидалось все же что-то посложнее – и с точки зрения киноязыка, и с точки зрения сюжета. Это отразилось даже в названии. Рабочее «Просто светят звезды» (в финале снова звучит песня Шнура) было заменено на банальное «Давай разведемся». Некоторые пользователи уже жаловались, что при поиске трейлера в интернете выскакивают миллионы ссылок на одноименное телешоу. По-настоящему неповторимой и уникальной выглядит только работа Анны Михалковой, но и это не сюрприз. О том, что она гениально и без единой фальшивой ноты умеет играть «обычную женщину», давно все знают.

Ключевая мысль тоже не нова. О боже, неужели развод – не конец жизни, и женщине, чтобы быть счастливой, не всегда нужен рядом мужчина? Во дела... А про феминизм вы что-нибудь слышали? Конечно, если отсчитывать от «Москва слезам не верит», фильма 40-летней давности, где слесарь-алкоголик был вершиной зрелых женских грез, то это, наверное, большой шаг вперед в деле эмансипации российского кинематографа. Но, сравнивая «Давай разведемся» с европейским кино на ту же тему (а там процесс распада традиционной семьи обсуждается уже как минимум несколько десятилетий), становится очевидным, что наш локомотив плетется в хвосте. Впрочем, с чего-то же все равно надо начинать.

Ксения Реутова