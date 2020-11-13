«Непосредственно Каха»: Рецензия Киноафиши

Каха и Серго продолжают документировать свои жизни. Причинами новой передряги становятся ущемленная гордость и попытка впечатлить девушку. Каха принимает пари мажора Руслана и обещает обогнать его новую BMW на своей повидавшей многое «копейке». Теперь друзья должны раздобыть 200 тысяч рублей, чтобы у них появился хотя бы призрачный шанс на успех. В ход идут самые безумные и смелые идеи, превращающие жизнь солнечного Сочи в хаос. Но по-другому нельзя, ведь настоящий мужик не может дать заднюю и нарушить слово. Мужская честь и сердце любимой превыше здравого смысла. Трудностей подкидывает Серго, который тоже находит девушку и ставит Каху перед непростым выбором.

«Непосредственно Каха!» — попытка вывести YouTube-сериал за пределы интернета. Проблемы на большом экране стали глобальнее, но в поведении героев появилась некоторая умеренность. Если раньше они разговаривали матом, то теперь им пришлось разнообразить свой лексикон. Из-за этого грубость и переигрывание окончательно превратились в простые кривляния кавказцев. Всё попытались исправить происходящим безумием. Буквально на первых минутах один из персонажей будет вставлять обратно выпавший глаз, а другой превратит машину в груду хлама. Дальше градус продолжит нарастать: экран зальет бутафорская кровь, а в зале получится ощутить мерзкие запахи происходящего. Правда, берут тут скорее количеством, а не качеством, ведь повторить дерзость оригинала в формате полнометражного фильма невозможно из-за массы ограничений.

Непосредственно Каха

Вся нелепость местной жизни рождается из пацанских понятий. В какой-то степени происходящее выглядит экранизацией цитат и советов из мужицких пабликов, размышляющих о чести, достоинстве и правильном образе жизни. Девушки тут должны быть теми самыми похотливыми, скромными и опытными девственницами, любые вопросы решаются «павлиньими» понтами и грубой силой, а работа не может быть достойным занятием, ведь происходит от слова «раб». Не признают пацаны и образование. Школу и книги им заменили самые лучшие учителя — улица и друганы. Существовать в таком мире непросто. Куда ни шагни, везде заденешь очередное непомерное эго, требующее немедленной сатисфакции.

Первое и главное чувство — растерянность. Сложно поверить, как подобный фильм, состоящий из сортирного юмора и низкопробных шуток, мог выйти в кинотеатрах. Возможно, это просто закономерное продолжение 2020 года. Тут до сих пор ездят на «копейке», а заниженная Lada Priora — предел мечтаний. Дальше всё как в сказке: рухлядь, пусть и не превратится в Mercedes, но утрет нос другому немецкому выскочке. Удивительно, как авторам отказало чувство «вкуса», и они не вставили шутку с фразой «Можем повторить», которая идеально вписывается в местный контекст. Подобное только усиливает ощущение кошмарного сна. Здесь нет положительных героев, происходящее вызывает отторжение и выглядит как антиреклама курортов Сочи. Вместе с этим просыпается желание до конца жизни пользоваться общественным транспортом, лишь бы никогда больше не слышать слова «карбюратор» и «карданный вал». Такая борьба за экологию от противного.

Непосредственно Каха

Но стоит зайти в тренды YouTube, увидеть миллионные просмотры и понять: не Нолан, а «Непосредственно Каха!» станет тем фильмом, который сможет вернуть русского зрителя в кинотеатры. Такого не испугаешь коронавирусом и эпидемией, ему всё нипочем и без маски с перчатками. Его охраняет святой дух, а будни состоят из архитипичных пацанских проблем, разговоров про машины и мечты доказать на районе свою состоятельность. Именно так выглядит народная любовь к сериалу ТНТ «Реальные пацаны» и жизни по понятиям.

«Непосредственно Каха!» – картина из далекого прошлого, которая может чуть сгладить окружающую серость и тоску как минимум солнечными видами и Черным морем. Юмор порадует поклонников оригинального сериала и понравится фанатам легких комедий, если вы, конечно, готовы мириться с местной пацанской эстетикой и только четкими героями.

Константин Киценюк