«Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители»: Рецензия Киноафиши

Феликс Зилич о боевой комедии с переодеванием

Вместе с Сариком Андреаясном из российской комедии сбежала целая эпоха. Сытая, довольная, беззаботная эпоха, герои которой могли позволить себе быть добрыми, пусть и испорченными дебилами. «Бабушка легкого поведения» стала последней российской комедией с high-concept’ом, которой удалось выйти летом 2017 года в серьезный плюс. После её ухода в плюс выходили только потогонные франшизы («Ёлки», «Рублёвка»), либо тягомотный российский мамблкор («Я худею», «О чем говорят мужчины, пока не помрут»).

«Бабушка легкого поведения» была последним боевым патроном, но порох в этом патроне уже был сырым. Не секрет, что каждый комедийный актёр после тридцати мечтает стать актёром трагическим. Просыпается на утро после дня рождения, смотрит в зеркало и говорит: хочу сыграть Гамлета. Некоторым везёт, их подбирает на обочине Джармуш, Нолан или Гондри. Другим приходится самостоятельно ковать собственное счастье. Например, снимать фильмы про Калоева и Спитак.

Александру Ревве к моменту выхода первой «Бабки» было 42 года. Столько же было Дастину Хоффману, когда он подписался на фильм «Тутси». Первое, что он сказал продюсеру, добившись полного творческого контроля над фильмом: для меня «Тутси» - это не комедия. Отдел маркетинга спорить с актёром не стал. Ревва - человек куда более скромный, но у него тоже была мечта. Когда в начале первой «Бабки» в кадре убивали толпу бандитов, многие бормотали: в чем хохма? Когда минут через сорок Ревва начинал месить депутата как Хабиб Макгрегора - даже я присвистнул. Для сцены, позаимствованной из «Миссис Даутфайер», чертовски хорошо поставлено.

Сильвестру Сталлоне было 44, когда он попытался переквалифицироваться в комедийного актёра. Александру Ревве было 44, когда он сыграл главную роль в своем первом кислотном боевике. К сожалению, чудовищно плохом.

Старые гонконгские мастера учили: не умеешь писать диалоги - ставь больше драк. И Ревва с Вайсбергом этим советом вовсю пользуются. Первая половина сиквела - настоящий карнавал насилия. Тестостерон буквально сочится с экрана. Все месят всех. Ревва избивает школьника, толпу школьников, похотливого водителя; Роман Курцын пытается втащить в кадре абсолютно всем, начиная с больного ребёнка и заканчивая Глюкозой («Штраф - 50 пинков в живот»). Марина Федункив существует в кадре вообще исключительно в режиме поехавшего берсерка. «В нашей стране каждый второй - Вайнштейн», - шутит герой Реввы, и ты понимаешь, что этот фильм иллюстрирует эту мысль лучше, чем Лозница или Звягинцев.

Первая половина второй «Бабки напоминает полузабытого «Добермана» Яна Кунена. Дерганый монтаж, резкие удары, все персонажи будто под спидами. Если «Доберман» - комедия, тогда готов вписать и вторую «Бабку» в этот жанр. Честное пионерское.

Феликс Зилич