«Ангелы Чарли»: Рецензия Киноафиши

В начале был Сериал. И сериал этот конца 70-х был про трех Ангелов, которые работают в частном детективном агентстве Чарли Таунсенда. Спустя много лет в прокат вышел фильм, где Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью продолжили дело своих телевизионных предшественниц. Машина по производству ребутов и ремейков добралась до «Ангелов Чарли» вновь спустя 16 лет после выхода сиквела картины МакДжи (сериал, вышедший и сразу же закрытый в 2011 году можно смело списывать со счетов). В этот раз практически полный контроль над проектом взяла на себя актриса Элизабет Бэнкс, для которой это уже второй режиссерский проект после «Идеального голоса 2». Разбираемся, насколько идеальной оказалась ее попытка вернуть ангелов на небосвод.

Саркастичная бунтарка Сабина (Кристен Стюарт) и серьезная профессионалка Джейн (Элла Балинска) получают совместное задание — защитить разработчицу инновационного прибора, который может стать новым словом в процессе энергопотребления. Елена (Наоми Скотт) обнаружила, что если ее устройство использовать не по назначению, оно способно превратиться в смертельное оружие, поэтому решает исправить ошибки и раскрыть правду, о которой так и не рискнула заявить во всеуслышание. Обратившись в агентство Таунсенд, она тут же становится живой мишенью и объединяет свои усилия с девушками, чтобы выяснить, кто стоит за этой охотой.

Естественно, новым «Ангелам Чарли» не избежать сравнений с предыдущими — такова доля всех перезапусков. Что касается изменений, то вставшая у руля Элизабет Бэнкс оказалась не такой пацифисткой, как продюсер и звезда фильма 2000 года Дрю Бэрримор, настоявшая тогда исключительно на рукопашном решении конфликтов, и вернула в руки героиням оружие. Кроме того, трех Ангелов и одного Бозли для Бэнкс оказалось мало, поэтому в фильме агентство Таунсенд разрослось до огромных масштабов и превратилось в некое подобие Института профессора Ксавье из «Людей Икс» (с настоящим, между прочим, Патриком Стюартом), где новобранцы проходят обучение у опытных наставников. А еще у девушек здесь есть свой Святой, который следит за питанием, здоровьем и даже чистотой кармы своих подопечных.

Ангелы Чарли

Не могла не отозваться в фильме и эпоха, поэтому он выкроен по строгим меркам феминистической повестки. Без погрешностей, правда, не обошлось, но общий дух сестринства спасает положение. Ангелы по-прежнему меняют наряды и прически по десять раз за фильм, притворяются наивными перед мужчинами, танцуют, получают доступ в секретные организации и отвешивают тумаков бесчисленным мужчинам. Однако героини новой картины выглядят куда более образцовыми и оттого не такими настоящими, какими были их предшественницы из нулевых. Это Ангелы высокого полета и угнаться за ними не так просто, тогда как предыдущая троица куда чаще давала себе вольность спрятать крылья, чтобы любая могла почувствовать себя на их месте.

Избежать клише и порой нелепых сюжетных поворотов — задача для развлекательного кино непростая, с которой не справились и новые «Ангелы». Тем не менее, если не строить высоких ожиданий, все это вряд ли это бросится в глаза — со своими задачами лента справляется. Виртуозный экшен, отлично поставленные драки, обилие юмора, все такие же яркие примочки и костюмы — всего этого хватает с лихвой. Как и в любом перезапуске не обошлось без отсылок, которые порадуют поклонников как сериала, так и дилогии МакДжи. А обратив внимание на каст в сцене после титров, вполне можно предположить, что Бэнкс не против замахнуться и на сиквел с участием новой юной команды.

Как и в прошлых фильмах, каждая из троицы получила свою возможность раскрыться, правда, не так всесторонне, как хотелось бы. Стюарт вновь вернулась к большому кино и в очередной раз заткнула за пояс всех, кто по каким-то странным причинам помнит ее лишь по вампирской саге. Правда, из-за уж слишком уж блестящей Кристен, слегка в сумерках остались новобранки Элла Балинска и Наоми Скотт, которые хоть и сияют в полной красе, все же пока не дотягивают до своей прославленной коллеги. Конкуренцию ей может составить разве что Элизабет Бэнкс в образе Бозли, которая вполне сама могла бы сойти за Ангела. Что касается мужчин, они здесь вроде бы и есть и даже небезызвестные (Сэм Клафлин, Патрик Стюарт, Ной Сентинео), но существуют лишь на фоне.

Если говорить в целом, то новые «Ангелы Чарли» получились гораздо выше ожиданий, навеянных трейлером, но не такими отличными, чтобы смотреть их больше одного раза.

Олеся Трошина