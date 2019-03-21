«Трезвый водитель»: Рецензия Киноафиши

Прекрасное утро в рядовой российской глуши. Вот доносится петушиный крик, а затем и звонок телефона — это старший сын, успешный предприниматель Стас (Андрей Бурковский) звонит дорогой матушке. У него всё хорошо, он живёт в Москве. Там основал контору под названием «Трезвый водитель» и развозит после вечеринок московских олигархов, чтобы их истинное опухшее лицо не увидел никто, кроме него. Стоп, отмотаем чуть дальше. Было бы грешно обманывать читателя этого текста и утверждать, что Резо Гигинеишвили снял сиквел «Белых ночей почтальона Тряпицына». На самом деле это история не про Стаса и не про покинутую русскую деревню. «Трезвый водитель» — это история его брата Артёма (Виктор Хориняк), который переезжает в Москву примерно с той же целью, что и Стас. Наломав дров в первые несколько дней, Артём влюбился в красавицу Кристину (Ирина Мартыненко), как только та оказалась на его сиденье в качестве очень нетрезвого пассажира. Кристина знает, чего хочет от жизни, потому что регулярно посещает курсы по поиску правильного мужа. Советы там действительно дельные: смотрим только в сторону тех, у кого на банковском счете каждый месяц появляется минимум 800 тысяч, в качестве примера берём Бондарчука. Навыки оттачиваем и днём, и ночью. Кристина — способная ученица. Именно поэтому, по недоразумению проснувшись после пьяной ночи в одной очень шикарной постели с Артемом, она тут же принимает его за поставленную цель.

Резо Гигинеишвили, после драматичных «Заложников» вернувшийся к привычному для себя кино, где много несмешных шуток про православный пост и мало здравого смысла, слишком амбициозен. Полтора часа рассказывать любовную историю фейкового миллионера и его красавицы — не для него. Поэтому он, не стесняясь, крупными мазками мастера добавляет к своей романтической комедии о завоевании столицы и женских сердец элементы экшена в виде гонок по Новому Арбату на Porsche. В то же время он поощряет в себе опытного социолога-урбаниста — его портрет Москвы заслуживает отдельного упоминания. Москва здесь грандиозно отштампована: если хипстеры, то разъезжают на самокатах по Патрикам, если шикарные тусовки, то с перекрытием главных улиц, если танцы перед машинами — то обязательно лезгинка, если дорогие шмотки — то «Дольче и Габана» из ЦУМа. Ведь страшно, если житель российской глубинки в этой Москве не узнает «свою» «Москву», образ которой сложился раз и навсегда и вряд ли изменится и через полвека.

Герой Виктора Хориняка, будучи первым парнем на деревне, с завидной быстротой приобретает замашки первого олигарха первопрестольной. В каждой новой сцене перепалок братьев кажется, что Стас, наконец, перестанет терпеть выходки младшего, тем самым выявив хотя бы намёк на психологические мотивировки героев на уровне сценария. Но нет: братский союз тут так же нерушим, как и честность сотрудников ГИБДД на московских улицах, а любовь не в последний раз спасёт мир.

Ирина Мартыненко — ослепительной красоты актриса, и камера оператора Михаила Хасаи, снимавшая оба фильма Романа Волобуева и «Притяжение» Бондарчука, не отлипает от её огромных глаз и губ. Иногда, впрочем, она «отвлекается» на виды Москвы с высоты птичьего полёта, но это случается не так часто. Вот Кристина похмельно ворочается на переднем кресле автомобиля, колесо от которого, по словам Стаса, стоит дороже, чем вся жизнь Артёма. Вот спит пьяным сном в номере-люкс, сладко свернувшись клубочком. Вот утирает слезу, когда Артём не может прийти на очередное свидание. Её образ дан исключительно через крупные планы, и её лицом невозможно не любоваться. Вот только в действительности играет она тут очень мало. И дело даже не в её актерских способностях. Дело в том, что играть тут в принципе нечего, её образ — это образ-клише московской львицы в погоне за хрупким женским счастьем, заезженный до дыр. И даже всезнающая подружка Матильда (Янина Студилина) в сравнении с образом Мартыненко кажется вполне себе объёмной героиней.

И вот во второй половине фильма, когда кажется, что Гигинеишвили уже не может удивить ничем, он достает из кармана финальную сцену, зная, какой вишенкой на торте она окажется. Полагаю, вы всё уже поняли и сами: «Трезвого водителя» можно смотреть как антропологическое пособие для переезжающих, если лень собирать мнения уже перебравшихся в столицу из какого-нибудь села Иваново. Больше, увы, незачем.

Ксения Ильина