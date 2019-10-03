«Волшебник»: Рецензия Киноафиши

Известный в прошлом гитарист Ефим (Максим Суханов) не выползает из запоя. С работы его выгнали за хамство клиентам, сердобольная хозяйка вот-вот выселит из три месяца как не оплаченной комнаты. Но тут подворачивается халтурка. Какому-то богатею нужно научиться играть на гитаре, и он готов за уроки, проводимые анонимно и дистанционно, платить хорошие деньги. Но в скором времени дотошность заказчика начнёт вымораживать Фиму и он захочет лично познакомиться с этим Романом Юрьевичем (Семён Трескунов). Тот оказывается не эксцентричным олигархом, а больным подростком. Рома хочет научиться играть любимые песни девушки, в которую влюблён. Про фильм дебютанта Максима Морского трудно сказать что-то по-настоящему плохое. Это милая и добродушная комедия, в названии которой четко обозначено, что вас ждёт сказочка. Претензии вроде «человек с проблемными пальцами вряд ли сможет быть топовым геймером» нерелевантны по отношению к сказке и являются занудными придирками. Сверхъестественных сценарных огрехов в фильме нет. Технических несуразностей также не замечено. Единственная претензия к фильму в том, что в нём немного рок-н-ролла.

Волшебник

В фильме много музыки, она вся в большей степени выполнена в рок-аранжировке, но чего-то действительно качающего в саундтреке не замечено. Не совсем работает упор на оригинальную музыку, зритель мог бы больше проникнуться, если бы услышал пару знакомых аккордов в саундтреке, но, скорее всего, покупка прав на условный «Motorhead» или «ZZ Top» вряд ли была прописана в бюджете. В одной из эксцентричных сцен фильма играет роковый кавер на «Огонь и я» от «5’nizza», но вряд ли это та группа и песня, которая способна вызвать экстаз у фанатов классического рока. Но отсутствие рок-н-ролла пошло и дальше саундтрека. Герой самозабвенно показывает козу и учит её делать своего подопечного, носит кожанку и ездит на стареньком байке, но был ли он хотя бы когда-то трушным рокером? Даже Антон признаёт, что музыка у Фимы ванильная, в общем, сам Фима это и не отрицает. Так и весь фильм выходит достаточно сахарным, обходящим любые острые углы. У «Волшебника» был потенциал стать чем-то вроде «Плохого Санты» ― истории душещипательной, но местами циничной и очень острой на язык, однако настоящей драмы, которая бы накалила атмосферу фильма, в нём нет. Единственной серьёзной проблемой сироты с ДЦП остаётся задача отбить одноклассницу у фаната клауд-рэпа, в остальном он вписан в общество и материально обеспечен. Да и сам Фима не такой уж проблемный. Да, угрюмый и бухает много, но для вышедшего в тираж рокера это даже не грехи, так, причуды характера. Но опять же, в рамках заданного хронотопа музыкальной сказки история работает. Это милое и доброе кино для семейного просмотра, максимально понятное и простое, в таком тоже есть необходимость.

Пётр Волошин