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Киноафиша Фильмы Собачьи звезды

Собачьи звезды

The Dog Stars 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна США
Премьера в мире 25 марта 2026
Дата выхода
26 марта 2026 Германия
27 марта 2026 Испания
27 марта 2026 США
25 марта 2026 Франция
Производство Scott Free Productions
Другие названия
The Dog Stars
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Джош Бролин
Джош Бролин
Гай Пирс
Гай Пирс
Все актеры и съемочная группа

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