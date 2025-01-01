Собачьи звезды

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The Dog Stars
18+
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приключения
фантастика
боевик
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Страна
США
Премьера в мире
25 марта 2026
Дата выхода
26 марта 2026
Германия
27 марта 2026
Испания
27 марта 2026
США
25 марта 2026
Франция
Производство
Scott Free Productions
Другие названия
The Dog Stars
Режиссер
Ридли Скотт
В ролях
Джейкоб Элорди
Маргарет Куэлли
Джош Бролин
Гай Пирс
Все актеры и съемочная группа
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