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Восстание - Трейлер
Киноафиша Фильмы Восстание

Восстание

, 2026
The Uprising
Германия / боевик, драма, исторический
Трейлеры
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Постер фильма Восстание
Пойду 1
Не пойду 0
Восстание - Трейлер
Восстание  Трейлер

В ролях

Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Wat Tyler
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Джейми Белл
Джейми Белл
Космо Джарвис
Космо Джарвис
Томасин МакКензи
Томасин МакКензи
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Вуди Норман
Вуди Норман
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн
Том Холландер
Том Холландер
Стэнли Таунсенд
Скай Янг
Скай Янг
Джэми МакЛахлан
Режиссер Пол Гринграсс
Сценарист Пол Гринграсс
Композитор Volker Bertelmann
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 10 сентября 2026
Дата выхода
10 сентября 2026 Россия
9 октября 2026 Великобритания
10 сентября 2026 Германия
30 октября 2026 Испания
11 сентября 2026 США
Производство Blumhouse Productions, Focus Features, Hero Squared
Другие названия
The Uprising, The Uprising - Der Aufstand, The Rage, The Uprising - Cuore ribelle, The Hood

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Восстание - Трейлер
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