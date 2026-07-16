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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Восстание
Восстание
, 2026
The Uprising
Германия / боевик, драма, исторический
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Восстание
Трейлер
Трейлер
В ролях
Эндрю Гарфилд
Wat Tyler
Кэтрин Уотерстон
Джейми Белл
Космо Джарвис
Томасин МакКензи
Джонни Ли Миллер
Вуди Норман
Стивен Диллэйн
Том Холландер
Стэнли Таунсенд
Скай Янг
Джэми МакЛахлан
Режиссер
Пол Гринграсс
Сценарист
Пол Гринграсс
Композитор
Volker Bertelmann
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Год выпуска
2026
Премьера в мире
10 сентября 2026
Дата выхода
10 сентября 2026
Россия
9 октября 2026
Великобритания
10 сентября 2026
Германия
30 октября 2026
Испания
11 сентября 2026
США
Производство
Blumhouse Productions, Focus Features, Hero Squared
Другие названия
The Uprising, The Uprising - Der Aufstand, The Rage, The Uprising - Cuore ribelle, The Hood
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