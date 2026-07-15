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Постер фильма Время сиять
8.1
Время сиять - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Время сиять
8.1

Время сиять

, 2026
Wind Up
Южная Корея / фэнтези, спорт / 12+
Трейлеры
Пойду 3
Не пойду 2
Постер фильма Время сиять
8.1
Пойду 3
Не пойду 2
Время сиять - Дублированный трейлер
Время сиять  Дублированный трейлер

О фильме

Уджин — подающий надежды школьный бейсболист, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапной потери контроля над своей коронной подачей. Команда перестает в него верить, парень впадает в отчаяние. Но все меняется с появлением таинственного студента Квон Тэхи, который неожиданно становится его наставником и верным другом. Благодаря этой поддержке Уджин преодолевает свои страхи и вновь становится лучшим игроком. Когда всё, кажется, налаживается, Квон Тэхи бесследно исчезает. В поисках друга юноша сталкивается с шокирующей правдой, которая переворачивает их историю с ног на голову.

В ролях

Ли Джено
Lee Woo Jin
На Чэ Мин
Kwon Tae Hui
Oh Hyun-kyung
Tae Hui's mom
Ли Джон-хёк
Coach
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 августа 2026
Дата выхода
13 августа 2026 Россия Ray of Sun Pictures
Производство TAKEONE STUDIO
Другие названия
Wind Up

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Время сиять - Дублированный трейлер
Время сиять Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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