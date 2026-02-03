Оповещения от Киноафиши
1 постер
Фул Хаус: Посадка
Фул Хаус: Посадка
Full House - Landing
Напомним о выходе в прокат
приключения
комедия
Страна
Армения
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2026
Производство
Full House Production
Другие названия
Full House - Landing
Режиссер
Karen Amyan
В ролях
Григор Даниелян
Марджан Аветисян
Gor Hakobyan
Арпи Габриелян
Ani Yeranyan
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
4
голоса
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Мнацакан Саргсян
3 февраля 2026, 01:48
В каких кинатятрох будет
