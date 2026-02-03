Оповещения от Киноафиши
Фул Хаус: Посадка

Full House - Landing
Страна Армения
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2026
Производство Full House Production
Другие названия
Full House - Landing
Режиссер
Karen Amyan
В ролях
Григор Даниелян
Марджан Аветисян
Марджан Аветисян
Gor Hakobyan
Арпи Габриелян
Ani Yeranyan
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 4 голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
