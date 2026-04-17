«Отец»: Рецензия Киноафиши

В рамках основного конкурса 48-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма «Отец» — захватывающего экшен-боевика с психологическим уклоном.

Фильмов о Великой Отечественной войне снято бесчисленное количество. Чтобы не потеряться в ряду грядущих «Ангелов Ладоги» и «Литвяк», режиссеру Павлу Иванову нужно было найти свою собственную интонацию. Так создатели решили рассказать о войне, сопоставляя жизни двух отцов-снайперов, чьи судьбы переплелись в 1942 году, и их сыновей.

Сибирский охотник Гавриил Собинов, получив известие о том, что его сын, молодой лейтенант Семен, пропал без вести, добровольно отправляется на фронт. Проявив отвагу в первом же сражении, персонаж переходит в снайперский отряд. Со стороны немцев также показаны два героя: только жестокий снайпер Вернер сам берет своего сына — мягкотелого Дитриха — с собой на фронт. Последние, хотя и карикатурны до фарса, наглядно показывают разницу между двумя характерами или, лучше сказать, жизненными стратегиями.

Оказавшись на передовой, Гавриил Собинов возглавляет группу снайперов. В Епифаныче (так его зовут молодые бойцы) можно увидеть тонкого психолога. Вместо того, чтобы учить жизни и военному делу через строгость и догматизм, он находит подход к каждому, не умаляя важность простых человеческих мечтаний о послевоенной жизни: будь то желание стать певицей или спасателем. Вернер же ставит собственное величие на первое место. А иногда его кровожадность и перфекционизм и вовсе пересиливают любовь к собственному сыну. Для первого война — горе, боль, утраты и необходимость делать невозможный выбор каждый день, для второго — способ доказать собственное превосходство.

Раскрытию этих характеров помог удачный актерский ансамбль. Харизма Ильи Шакунова идеально подходит для того, чтобы исполнить роль мудрого и поддерживающего наставника (давайте признаем, такого не хватает всем нам). А Виталий Татаринович в качестве Вернера вызывает неприязнь с первых минут появления на экране. Яркими мазками на полотно фильма ложатся характеры молодых снайперов, роли которых исполнили Егор Абрамов, Алина Дулова, Екатерина Чаннова и Владислав Тирон.

У каждого из них есть своя изюминка, внутренняя жизнь вне войны: у кого-то южный говор и чрезмерный аппетит, кто-то сноб, играющий на трубе, а кто-то безответно влюблен в лейтенанта, возглавляющего отряд. Действительно, влюбиться в героя Романа Васильева довольно просто. Похожий своей закрытостью и замкнутостью на типичного романтического героя, лейтенант отличается от последнего тем, что у него есть причины быть таковым. Война делает его свидетелем множества смертей, но прекратить поток человеческих потерь не в силах никто.

Приставка «экшен» к слову боевик стоит не зря. Несмотря на то, что в центре сюжета — снайперы, сцен сражений на открытой местности в фильме много. Пули и гранаты летят со всех сторон, танки взрываются, в канистрах горит бензин, а в окопах лежат окровавленные тела. Кажется, нарисованные графикой пули, вылетающие в слоумо — не новый прием (привет не столько «Матрице», сколько «Т-34»), однако именно он подходит для тихих снайперских вылазок. Благодаря спецэффектам ужас войны становится осязаемым, а образ самой смерти — до жути реалистичным.

На контрасте с жестокими убийствами показана умиротворяющая природа России: от густых и темных таежных лесов до меловых гор, красотой которых восхищается даже немец Дитрих. Основной пейзаж — осенне-зимний, потому что весна навсегда ассоциируется с победой и до нее, к сожалению, доживут не все. В фильме возникает особый образ земли. Она становится отдельным героем, который смиренно переживает тяготы войны и страдания людей вокруг, помогая только своим присутствием — в засохшей серой листве герои скрываются от немцев, убегают в лес, чтобы справиться с горем. Объектив оператора Никиты Рождественского, снявшего такие военные хиты, как «Злой город», «28 панфиловцев» и «Красный призрак», ловит не только красоту, но и множество говорящих деталей военного времени — окровавленные простыни, звезды Давида в складах конфискованных вещей.

Во время просмотра может показаться, что фильм имеет несколько поджанров. Война показана не как непроглядное горе, в перерывах между боями есть место и шуткам, и танцам, и веселым песням. Иногда сценарий открыто добавляет происходящему комедийную составляющую и открыто иронизирует над большевизмом и партией в целом: «— Кто вас воспитывал!? — Большой коллектив!» Однако порой комизм возникает непреднамеренно: из-за чрезмерного героического и трагического пафоса картины. Лучше всего в фильме получилась драматическая часть. Смерть каждого героя, как и в бессмертной классике «А зори здесь тихие», отзывается болью в сердце. Сострадать персонажам легко: они быстро становятся родными.

«Отец» — это фильм не столько о войне, сколько о человеческих отношениях вообще. Именно они и становятся единственной ценностью, когда мир вокруг рушится. Тогда же понятие семьи для каждого расширяется: главный герой во время поисков сына становится отцом еще для четверых молодых бойцов и ответственно выполняет свой отцовский долг — учит справляться с испытаниями, быть патриотом и при этом сохранять человечность и поддерживать тех, кто оказался рядом. Этот жизненный принцип вполне позволит пережить все трудности, в том числе войну: люди могут умереть, но память, сохранившаяся в том, чему они научили других, будет жить вечно.