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Моана. Дублированный трейлер
Моана. Дублированный трейлер
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Дата публикации: 24 марта 2026
Моана
– Моана откликается на зов океана. Впервые в жизни она отправляется за риф своего острова Мотунуи вместе с прославленным полубогом Мауи. Их ждёт незабываемое путешествие, которое должно вернуть процветание её народу.
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Александр Леденёв
7 июля 2026, 07:07
Оценка
Классный 👍 фильм
7 июля 2026, 07:07
0
0
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User
16 июля 2026, 18:08
... Как вы это поняли, если ещё фильм не вышел?
16 июля 2026, 18:08
0
0
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