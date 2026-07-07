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Моана - Дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Моана. Дублированный трейлер

Моана. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 24 марта 2026
Моана – Моана откликается на зов океана. Впервые в жизни она отправляется за риф своего острова Мотунуи вместе с прославленным полубогом Мауи. Их ждёт незабываемое путешествие, которое должно вернуть процветание её народу.
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Александр Леденёв 7 июля 2026, 07:07
Оценка
Классный 👍 фильм
7 июля 2026, 07:07 Ответить
User 16 июля 2026, 18:08
... Как вы это поняли, если ещё фильм не вышел?
16 июля 2026, 18:08 Ответить
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6.8 Моана
Моана приключения, комедия, семейный, 2026, США
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