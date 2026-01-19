«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: Рецензия Киноафиши

Оповещения от Киноафиши
19 января 2026 15:21
Продолжение удерживает заданную планку и прокладывает мост к важнейшей точке в зомби-жанре.

Всего через полгода после первой части трилогии, одного из лучших фильмов 2025 года, на экраны вышло продолжение. Из-за скорости съемок главенство над проектом передали в руки другого режиссера, и вместо Дэнни Бойла кресло заняла Ниа ДаКоста. У многообещающей постановщицы пока довольно ухабистая карьера, которая включает в себя как важнейший для современного хоррора ремейк «Кэндимена», так и обруганный «Капитан Марвел 2». Со сценарием Алекса Гарленда, автора оригинальной картины и всех частей «28 лет», ей удается сделать фильм по-настоящему своим.

«Храм костей» подхватывает нас ровно там же, где завершилась предыдущая часть. Главный герой, мальчик Спайк, оказывается в религиозной группе, где всех зовут Джимми. Ее предводитель поклоняется дьяволу и для его воспевания с легкостью и садизмом расправляется со здоровыми людьми, становясь для них страшнее, чем предыдущие 28 лет выживания среди зомби. Параллельно развивается история доктора Келсона, пытающегося разгадать паттерны поведения зараженных.

Предшествующее творение Дэнни Бойла отдавало дань оригинальному фильму и новаторскому подходу создателей, не располагавших голливудским бюджетом. Вторая часть гораздо более традиционна. Повествовательно сюжет делится на две линии, которые обязаны пересечься в финальном акте. Визуально ДаКоста отказывается от съемки на iPhone в пользу профессиональной камеры и не использует рваный монтаж с архивными кадрами, раскрывавших колониальное прошлое и положение Британии после брекзита, выбирая классическое, линейное изображение. Несмотря на это, фильм богат визуально, и даже ночь, в которую происходят основные события, не лишает его деталей и красоты.

В этот раз Спайк перестает быть центром истории, выступая скорее в роли свидетеля. Главными действующими лицами становятся герои Джека О’Коннелла и Рэйфа Файнса. Как первый фильм играл на контрастах, так и эти персонажи выступают отражением друг друга. Первый превращает картину в кровавое месиво. Второй придает фильму очарование и надежду. Благодаря знанию медицины и непрерывному обучению доктор старается найти общий язык с зараженным. Именно это становится новаторством картины, пытающейся проникнуть в сознание монстра и примерить на себя его личину.

Эти герои также отражают размышления Гарленда о крушении и возведении идеалов, он сталкивает религиозную театральность с научным прогрессом, а поколение, видевшее мир до войны, с новым, не знающим иной жизни. ДаКоста по-своему визуализирует эти идеи и сменяет мелодраматичность неудержимым черным юмором, находя самые неожиданные моменты для смеха. Так каждая часть дышит собственными темами, не превращаясь в кинотеатральный сериал, а действуя достаточно автономно.

Хоть по нескольким аспектам вторая часть и проигрывает первой, ее уже с легкостью можно назвать одной из главных новинок года благодаря точному попаданию в цели. У дуэта Алекса Гарленда и Нии ДаКосты получается выстроить отличный перевалочный сюжет, два часа которого пролетают незаметно. Фильм удачно закрывает все сюжетные арки, начавшиеся в первой части, давая логичное завершение каждой. А в финале умело приводит события к точке, задающей тон продолжению, и еще выше задирает планку зрительских ожиданий.

Полина Резникова
