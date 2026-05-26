«Мортал Комбат 2»: Рецензия Киноафиши

Юная принцесса Китана (Аделин Рудольф) становится свидетельницей того, как Шао Кан (Мартин Форд) жестоко убивает ее отца Джеррода. С тех пор Эдения находится под властью тирана, а сама Китана вынуждена ему служить. Параллельно Рейден (Таданобу Асано), готовясь к решающей битве с Внешним миром и пытаясь закрыть брешь в команде, обращается к Джонни Кейджу (Карл Урбан) — самовлюбленной звезде боевиков, который поначалу воспринимает происходящее не иначе как розыгрыш. Но участие в боях и столкновение с вождем таркатанов Баракой (С.Дж. Блумфилд) меняет его мнение. Защитники Земного царства вступают в неравный бой с Шао Каном и его подчиненными, чтобы освободить миры от влияния злодея.

Если первый фильм по большей части был сосредоточен на фигуре Коула Янга, специально придуманного для экранизации, то сиквел, на радость поклонникам, возвращает персонажей культовой игры. В центре внимания — Джонни Кейдж и принцесса Китана, которые переживают внутренние и внешние трансформации. История Кейджа — классический «путь героя»: сначала он отвергает зов и отказывается принимать участие в турнирах, но постепенно понимает, что ставки слишком высоки, а эгоизм уступает место самоотверженности (впрочем, фирменное бахвальство и подтрунивание над другими участниками останутся). Китаной же, в отличие от Джонни, движет личный мотив. Желая отомстить за гибель отца и вернуть себе законную власть, принцесса идет на сделку с Рейденом и сама оказывается под ударом.

Помимо главных героев, в фильме целая россыпь легендарных персонажей: от верной подруги Китаны Джейд (Тати Габриэль) и вернувшейся из первого фильма Сони Блэйд (Джессика Макнэми) до возрожденного из небытия Кун Лао (Макс Хуанг) и могущественного колдуна Куан Чи (Дэймон Херриман). Несмотря на то что у части из них также есть свои сюжетные арки (например, Лю Кан осознает, что он не избранный), их истории служат скорее фоном для основного конфликта и центральных персонажей.

За аутентичность отвечает создатель игры Эд Бун — он не только выступил одним из сценаристов проекта, но и появился в нем в эпизодической роли. Большую часть хронометража занимают зрелищные бои и спецэффекты, на которые создатели не поскупились. Поклонники игры могут узнать любимые приемы героев и насладиться идеально выверенной хореографией, а уровень жестокости и кровавости соответствует франшизе. Разнообразны не только сами турниры, но и локации, в которых они проходят. Так, например, в попытке уничтожить Амулет, дающий Шао Кану бессмертие, герои спускаются в преисподнюю, где лицом к лицу сталкиваются с Нубом Сайботом (Джо Таслим).

Помимо зрелищности, «Мортал Комбат 2» может удивить и некоторыми сюжетными поворотами: прямо в середине фильма, так и не добравшись до финальной битвы, погибнет один из важных героев. Впрочем, как мы знаем, смерть во вселенной «Мортал Комбат» никогда не бывает окончательной, а значит, надежда остается. Финал также намекает на то, что это еще не конец: даже если герои получили временную передышку, никто не знает, когда ждать следующего удара.

Важным для персонажей становится отказ от концепции судьбы в классическом понимании. «Избранный» Джонни Кейдж всеми силами пытается откреститься от своей избранности, а его соратники вскоре понимают, что единственно возможная судьба — та, которую творишь ты сам.

«Мортал Комбат 2» — это любовно перенесенная на большие экраны игра, которая порадует фанатов зрелищностью и узнаваемыми приемами, но может запутать обилием линий и отсылок тех, кто плохо ориентируется в оригинальном лоре и ищет чего-то больше, чем эффектный боевик.