«Убежище»: Рецензия Киноафиши

Две недели назад в российский прокат вышел фильм «Сезон охоты», где Мэл Гибсон на протяжении полутора часов крутит перед камерой своим суровым лицом, размахивает оружием и защищает молодых девушек, в силу семейных связей или случайных обстоятельств оказавшихся неподалеку. «Убежище» (как, впрочем, и добрая половина среднебюджетных голливудских боевиков) работает ровно по той же схеме: в центре сюжета — бородатый мужичище с темным прошлым, которое непременно дает о себе знать, а рядом — невинно хлопающая глазами беспомощная девушка. Разница с «Сезоном охоты» лишь в том, что на сей раз все это сделано чуть более умело, а фильм ведет такой же брутальный, но еще почти не постаревший Джейсон Стэйтем.

Посреди бескрайних атлантических вод виднеется пустынный шотландский остров, на котором только и есть, что полуразвалившийся, вышедший из строя маяк, где живет одинокий лысеющий дядька (Джейсон Стэйтем). Образ жизни ведет отшельничий, целыми днями ни с кем не разговаривает, в цивилизацию не показывается, вместо семьи — собака, вместо досуга — любование морем и игра с самим собой в шахматы. Продукты ему привозит старый знакомый, периодически доплывающий на маленьком рыболовном суденышке вместе со своей веснушчатой племянницей Джесси (Бодхи Рэй Бретнэк) до этих богом забытых краев. Но однажды — прямо у берегов острова — их лодку переворачивает, знакомый отправляется на дно к рыбам, а его спутницу сценарист Уорд Парри решает все-таки пощадить: Стэйтем пулей вылетает из своего домика, бросается в бушующие воды и на манер Тарзана оформляет очередной подвиг, ожидаемо спасая девочку, даром что искусственный массаж сердца правильно делать так и не научился.

А дальше уже по накатанной: «Убежище» окажется фильмом, который строится на дуэте двух противоположностей, а потому одинокий волк приютит у себя дома «хрупкую» маленькую девочку, неотесанная маскулинность встретится с наивной детскостью, чудовище и красавица, стоит им всего-навсего провести несколько суток под одной крышей, без особых усилий обнаружат друг в друге родственные души. Сколько же раз мы такое видели, и сколько увидим еще; тяжко только, когда персонажи раскрывают рты: уровень пафоса зашкаливает, а до зрительского уха доносятся диалоги, сверху донизу наполненные банальностями и неестественностью.

Не пройдет и получаса экранного времени, как в игру вступят британские силовики. Внезапно выясняется, что они интересуются Майклом (имя живущего на краю земли отшельника тоже выяснится не сразу), причем одни хотят взять его живым, а другие, самые яростные, приказывают убить на месте. Разгадка проста: живущий на маяке отшельник когда-то был бравым морпехом, который верно служил на благо отечества, а потом дезертировал и залег на дно — и только теперь серьезные люди вышли на его след. Короче говоря, Стейтема и маленькую девочку, как налетающий откуда ни возьмись торнадо, захватит бесхитростная стихия боевика: вместо спокойной жизни на берегу моря их ждут взломы домов, убийства, быстрый монтаж, разлетающаяся кровища, заряженные стволы и далее по списку. Если закрыть глаза на общую одинаковость и тотальную незамысловатость жанра, при желании тут можно обнаружить даже несколько и правда захватывающих эпизодов: начиная с лихо снятой на шотландских деревенских дорогах погони и заканчивая кульминационной сценой в лондонском клубе, где под однообразную фоновую музыку и посреди танцующей толпы герои начинают не без присущего им азарта вырубать друг друга.

Вероятно, дело в том, что режиссер Рик Роман Во, снявший за свою карьеру несколько прогремевших по всему миру боевиков («Стукач» с Дуэйном Джонсоном, «Выстрел в пустоту» с Николаем Костер-Вальдау, «Гренландия» с Джерардом Батлером), хорош в жанре, но не всегда работает с умелыми сценаристами. И потому «Убежище» полностью пронизано психологической нереалистичностью, которая особенно бросается в глаза в сценах с маленькой Джесси: там, где реальная девочка визжала бы от страха, эта спокойно оглядывается по сторонам; там, где надо бы уже начать думать о том, как уносить ноги, эта как ни в чем не бывало решает завести разговор с незнакомцем. Но даже учитывая искусственные диалоги, откровенно манипулятивные эпизоды и не всегда удачную игру актеров, самое печальное, что авторы «Убежища» толком не удосужились сценарно проработать линию взаимоотношений главных героев — Майкла и Джесси — и когда в финальной сцене нам наконец покажут, как же они благодаря всему произошедшему стали важны друг для друга, едва ли найдется зритель, который не обратит внимание на то, что сам процесс человеческого сближения на экране оказался беспардонно опущен. Иначе говоря, за полтора часа хронометража «Убежище» подарит всего несколько по-настоящему напряженных, умело сделанных сцен: радостно, хоть и негусто, тем более что, кроме них-то, фильму предложить, в общем, нечего.