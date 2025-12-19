Самый могущественный человек в мире отправляется на миссию, чтобы спасти человечество от катастрофы, которую он сам и устроил.
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