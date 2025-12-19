Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Диггер
Диггер - Трейлер
Киноафиша Фильмы Диггер

Диггер

, 2026
Digger
США / комедия, драма
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 1
Постер фильма Диггер
Пойду 2
Не пойду 1
Диггер - Трейлер
Диггер  Трейлер

О фильме

Самый могущественный человек в мире отправляется на миссию, чтобы спасти человечество от катастрофы, которую он сам и устроил.

В ролях

Том Круз
Том Круз
Digger Rockwell
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг
Джон Гудман
Джон Гудман
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Софи Уайлд
Софи Уайлд
Эмма Д’Арси
Эмма Д’Арси
Берн Горман
Берн Горман
Роберт Джон Берк
Роберт Джон Берк
Пип Торренс
Пип Торренс
Аойф Хайндс
Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту
Сценарист Алехандро Гонсалес Иньярриту, Сабина Берман, Александр Динеларис, Николас Джакобоне
Композитор Брайс Десснер, Cosmo Sheldrake
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 30 сентября 2026
Дата выхода
2 октября 2026 Австралия
1 октября 2026 Австрия
1 октября 2026 Аргентина
30 сентября 2026 Бельгия
2 октября 2026 Бразилия
2 октября 2026 Великобритания
1 октября 2026 Венгрия
2 октября 2026 Вьетнам
1 октября 2026 Германия
1 октября 2026 Гонконг
1 октября 2026 Дания 15
1 октября 2026 Израиль
2 октября 2026 Индия
1 октября 2026 Исландия Unrated
2 октября 2026 Испания
1 октября 2026 Италия
1 октября 2026 Казахстан
1 октября 2026 Камбоджа
1 октября 2026 Колумбия
2 октября 2026 Латвия
2 октября 2026 Литва
1 октября 2026 Мексика
2 октября 2026 Норвегия
1 октября 2026 ОАЭ 18TC
2 октября 2026 Румыния
2 октября 2026 США
1 октября 2026 Сингапур
1 октября 2026 Таиланд
2 октября 2026 Тайвань
2 октября 2026 Турция
1 октября 2026 Украина
30 сентября 2026 Филиппины
30 сентября 2026 Франция
1 октября 2026 Чехия
2 октября 2026 Швеция 15
9 октября 2026 Япония
Производство Legendary Entertainment, Legendary Pictures, M Productions
Другие названия
Digger, Untitled comedy ensemble led by Tom Cruise, Диггер, Землекоп, 挖掘者, डिगर, Judy

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Диггер - Трейлер
Диггер Трейлер
Диггер - Тизер
Диггер Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом получил название и тизер
19 декабря 2025 14:20 Фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом получил название и тизер Одна из самых ожидаемых новинок 2026 года. Мировая премьера, вероятно, состоится на Венецианском кинофестивале.
«Бэтмен 2» вновь перенесен, новый фильм с Томом Крузом получил дату релиза
28 декабря 2024 10:36 «Бэтмен 2» вновь перенесен, новый фильм с Томом Крузом получил дату релиза Темный рыцарь вернется только в 2027 году.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Я всегда «солю» ногти за 2 минуты до маникюра: результат выглядит так, будто руки только что из салона
Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре
Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше