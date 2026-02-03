«На помощь! »: Рецензия Киноафиши

Пока голливудские сценаристы направляют свое туннельное зрение на ремейки и сиквелы, а жанр дорогого студийного хоррора держится на трехчастной истории «28 лет спустя», оригинальный самостоятельный фильм Сэма Рэйми звучит как подарок изголодавшимся по свежим идеям. Режиссер, начавший свою карьеру с трешового ужастика «Зловещие мертвецы», который затем стал феноменом и оказал огромное влияние на жанр, надолго ушел в супергероику, сняв трилогию «Человек-паук» с Тоби Магуайром и «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Теперь, спустя семнадцать лет после своего последнего хоррора, Рэйми вновь возвращается к истокам.

Линда не может дождаться прихода новой главы компании. На одной из рабочих вечеринок она встретила этого красивого молодого наследника, который ее заинтересовал. Однако куда важнее для нее обещанное предыдущим директором повышение. Стоит Брэдли приступить к обязанностям, как должность он отдает своему университетскому другу. Исключенная из общества коллег за антисоциальное поведение, Линда все же решается потребовать у начальника заслуженное. В ответ тот лишь высмеивает ее и приглашает в командировку в Таиланд, где собирается скинуть на нее все обязанности. По пути к месту назначения частный самолет попадает в турбулентность и выбрасывает единственных выживших, Линду и Брэдли, на берег необитаемого острова. Линда, будучи фанаткой реалити-шоу на выживание и соответствующей литературы, переворачивает привычную иерархию. Без нее Брэдли не выжить и дня в диких условиях, поэтому мужчине приходится подчиниться.

Экспозиция, в которой конвенционально прекрасную предводительницу «Дрянных девчонок» Рэйчел Макадамс пытаются продать за «Дурнушку Бетти», выглядит фантастически. Но актрисе удается внушить неприязнь за счет неуверенного, неуклюжего поведения, полностью отличного от других ее ролей. На острове же превратиться в красотку ей удается не из-за длинных вьющихся волос и отсутствия очков, а благодаря искреннему свечению от счастья. Ее Линда наконец-то оказывается на своем месте. Там, где любой человек искал бы способы как можно скорее вернуться в цивилизацию, она наслаждается каждой пойманной рыбой, собранной водой и убитым кабаном. Получается маниакальное воплощение мечты каждого — обретения чувства дома, только в безумной манере Рэйми.

Целых три фильма беготни по лабиринту так ничему и не научили Дилана О’Брайена, играющего абсолютного болванчика, с первых минут вызывающего у аудитории рвотные позывы. Создатели лишают зрителя опоры под ногами, заставляя ненавидеть его, а потом вызывать сочувствие. Стоп, или мы все же болеем за Линду, или ненавидим ее тоже? Эти американские горки затормозились бы на половине пути, если бы не дуэт главных актеров, глядя на которых сложно поверить их отсутствию в категории звезд А-класса, усыпанных предложениями.

Им обоим удается передать огромный спектр эмоций, но выступления О’Брайена особенно подкупает благодаря абсолютно сумасшедшему смеху, дарящему фильму его главную комедийность. В остальном же сценарий мог быть смешнее и не придерживаться столь простой структуры, где каждое слово или действие обыгрывается вновь и вновь, пытаясь завалить пространство чеховскими ружьями. Несмотря на раскидистые леса и высокие скалы острова, фильм получается слишком камерным, практически театральным, что опять становится ответственностью актеров. Им не стыдно унижаться на радость Рэйми, который с привычным удовольствием поливает своих персонажей всеми видами телесных жидкостей.

Хотя режиссер и не принимал участия в написании сценария, у фильма много перекличек с его последним хоррором «Затащи меня в ад». Только в этот раз он полностью отказывается от сверхъестественных элементов в угоду реализму (пускай и не с самыми удачными спецэффектами). Авторы поднимают множество тем: стеклянные потолки, корпоративная культура, современная обсессия реалити-шоу, наследственная жестокость, жажда власти над другим. При этом фильм никогда не звучит нравоучительно, смешивая вереницу жанров. Вот только хоррора, на котором построена вся рекламная кампания, ожидать от «На помощь!» не стоит.

Не назвать «На помощь!» и радикальным, и поистине оригинальным проектом. Сюжетно он плотно врос в фундамент «Мизери» и, кажется, во время написания сценария пропустил выход «Треугольника печали», сказавшего похожие вещи порой в идентичном виде. Тем не менее матерый режиссер выбрал оставаться верным своему стилю и не гнаться за франшизной кассой, что сегодня становится все более ценно и делает некоторые фильмы значительнее, чем они есть на самом деле.