Отточенное лезвие, 1995

Карл после совершенного им жестокого преступления провел двадцать пять лет в сумасшедшем доме. Возвратившись в город своей молодости, в один из южных штатов Америки, он ведет себя спокойно и разумно. Это помогает ему найти работу и подружиться с мальчиком и его матерью-вдовой. Однако появление отвратительного и грубого любовника этой женщины ставит Карла перед мучительным выбором и ведет к резким переменам в жизни всех, вовлеченных в эту историю.