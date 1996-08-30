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Sling Blade

Отточенное лезвие, 1995

1995 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

25 лет назад Карл Чайлдерс совершил жестокое преступление. Суд признал мужчину невменяемым, и все последующие годы он провел в психиатрической лечебнице. За это время герой сумел измениться и даже создал свой собственный кодекс чести. С этим “багажом” он выходит в большой мир, когда срок его заточения истекает. Карлу удается устроиться на работу и найти друзей - молодую вдову и ее маленького сына. Вскоре у женщины появляется любовник, весьма агрессивно настроенный по отношению к мальчику. Карл готов пойти на все, чтобы защитить нового друга от издевательств отчима…

  • Билли Боб Торнтон не только исполнил главную роль, но и выступил режиссером и сценаристом фильма. В 1997 году за создание сценария Торнтон был удостоен премии “Оскар”. 
  • В одной из сцен фильма в роли продавца фастфуда появляется режиссер Джим Джармуш. 
  • Чтобы сделать походку своего персонажа еще более странной и неуклюжей, Билли Боб Торнтон подсыпал к себе в ботинки мелко истолченное стекло.
  • Мастерская по ремонту газонокосилок, в которой работал Карл, существовала в реальности и находилась в городе Бентон, штат Арканзас, США.  
  • Главный герой получил свое имя в честь двоюродного брата Билли Боба Торнтона, умершего незадолго до того, как был написан сценарий.

Карл после совершенного им жестокого преступления провел двадцать пять лет в сумасшедшем доме. Возвратившись в город своей молодости, в один из южных штатов Америки, он ведет себя спокойно и разумно. Это помогает ему найти работу и подружиться с мальчиком и его матерью-вдовой. Однако появление отвратительного и грубого любовника этой женщины ставит Карла перед мучительным выбором и ведет к резким переменам в жизни всех, вовлеченных в эту историю.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 30 августа 1996
Возраст 16+
Режиссер
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
В ролях
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Дуайт Йоакам
Джон Риттер
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отточенное лезвие 3 постера
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