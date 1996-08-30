Отточенное лезвие, 1995

25 лет назад Карл Чайлдерс совершил жестокое преступление. Суд признал мужчину невменяемым, и все последующие годы он провел в психиатрической лечебнице. За это время герой сумел измениться и даже создал свой собственный кодекс чести. С этим “багажом” он выходит в большой мир, когда срок его заточения истекает. Карлу удается устроиться на работу и найти друзей - молодую вдову и ее маленького сына. Вскоре у женщины появляется любовник, весьма агрессивно настроенный по отношению к мальчику. Карл готов пойти на все, чтобы защитить нового друга от издевательств отчима…
Карл после совершенного им жестокого преступления провел двадцать пять лет в сумасшедшем доме. Возвратившись в город своей молодости, в один из южных штатов Америки, он ведет себя спокойно и разумно. Это помогает ему найти работу и подружиться с мальчиком и его матерью-вдовой. Однако появление отвратительного и грубого любовника этой женщины ставит Карла перед мучительным выбором и ведет к резким переменам в жизни всех, вовлеченных в эту историю.