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Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Jena Malone
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Джена Мэлоун
Jena Malone
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Дата рождения
21 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джена Мэлоун
Родилась 21 ноября 1984 года. Спаркс, Невада, США.
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Фильмография Джена Мэлоун
Дэвид Боуи. Человек со звезды
мюзикл, драма, биография
2020, Великобритания
3.0
Лорелея
драма
2020, США
8.0
Антебеллум
фантастика, драма
2020, США
5.0
Неоновый демон
ужасы, триллер
2016, США / Франция
6.0
Анджелика
ужасы, триллер
2015, США
4.0
Врожденный порок
драма, мелодрама, комедия, криминал, детектив
2014, США
7.0
Перерыв на бездумье
драма
2014, США
7.0
Тинейдж
исторический, документальный
2013, США / Германия
6.0
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Звезда «Неонового демона» и «Донни Дарко» Джена Мэлоун сыграет в хоррор-триллере «Освящение»
В каст также вошли Дэнни Хьюстон и Джанет Сазман.
Написать
7 октября 2021 13:37
Финальный сезон «Голиафа» получил дату премьеры на Amazon Prime Video
Финальный сезон «Голиафа» получил дату премьеры на Amazon Prime Video
Написать
28 июля 2021 13:57
Джена Мэлоун и Пабло Шрайбер дают своей любви второй шанс в трейлере драмы «Лорелея»
Релиз картины состоится уже в этом месяце.
Написать
2 июля 2021 14:06
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