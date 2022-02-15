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Кьюба Гудинг мл
Кьюба Гудинг мл
Cuba Gooding Jr.
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Кьюба Гудинг мл
Cuba Gooding Jr.
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Дата рождения
2 января 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кьюба Гудинг мл
Родился 2 января, 1968года Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кьюба Гудинг мл
Жизнь за год
драма, мелодрама
2020, США
5.0
Сельма
2014, Великобритания
7.0
Жизнь короля
драма
2013, США
6.0
Дворецкий
биография, драма
2013, США
7.0
Мачете убивает
криминал, триллер, боевик
2013, США
6.0
Узник
боевик, криминал, триллер
2012, США
5.0
Красные хвосты
военный, приключения, драма, боевик, исторический
2012, США
7.0
Смертельный список
боевик, триллер
2011, США
5.0
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