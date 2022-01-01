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Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Armand Assante
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Арманд Ассанте
Armand Assante
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Дата рождения
4 октября 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Арманд Ассанте
Родился 4 октября 1949 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Арманд Ассанте
Последний бросок
боевик, триллер, криминал
2019, США
5.0
Аферист
криминал, драма
2018, США
4.0
Трудное следствие / Пылеуловитель
триллер, драма, криминал
2016, США
4.0
Весь мир у наших ног
приключения, боевик
2015, Казахстан
3.0
Одним меньше
криминал, триллер
2013, США
7.0
Точка разлома
триллер, боевик, драма, криминал
2009, США
4.0
Убийство в Вегасе
криминал, триллер
2009, США
1.0
Парниковый эксперимент
драма, триллер
2009, США
3.0
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