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Ноа Тейлор
Noah Taylor
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Персоны
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Noah Taylor
Дата рождения
4 сентября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Ноа Тейлора
Родился 4 сентября 1969 года в Лондоне, Великобритания
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