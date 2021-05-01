Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Отрезанные от мира
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Киноафиша Фильмы Отрезанные от мира

Отрезанные от мира

Marooned 18+
О фильме

После завершения миссии в космосе корабль с тремя космонавтами на борту вышел на земную орбиту, чтобы вернуться. Но двигатель дал сбой и командир Джим Пруе, ученый Клайтон Стоун и пилот Базз Ллойд оказались в безвыходном положении в открытом космосе. Чарлз Кейт, шеф космической программы и старший космонавт Тед Догерти составляют невероятный план спасения, а весь мир с волнением ждет…
Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1969
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 10 ноября 1969
Дата выхода
29 января 1970 Великобритания
10 июля 1970 Ирландия G
11 декабря 1969 Нидерланды AL
11 декабря 1969 США
11 марта 1970 Франция
MPAA G
Бюджет $8 000 000
Производство Columbia Pictures, Frankovich Productions
Другие названия
Marooned, Les naufragés de l'espace, Verschollen im Weltraum, Abandonados en el espacio, Abbandonati nello spazio, Atrapados en el espacio, Avaruuslento Ironman I, Fezada Kaybolanlar, Förlista i rymden, Gereftar dar faza, Marooned - Havari i verdensrommet, Nasukani, Naufragiati in spatiu, Oi kataktitai, Oi navagoi tou diastimatos, Op drift in de ruimte, Perdidos no Espaço, Rymdflyg Ironman I, Sem Rumo no Espaço, Space Travelers, Strandet i rummet, Svemirski putnici, Ürkaland, Uwięzieni w kosmosie, Zajati vesmírem, Zarobljenici svemira, В плен на орбитата, Отрезанные от мира, Потерянные, 마루니드, 宇宙からの脱出, 鐵人第一號
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Ричард Кренна
Джеймс Франсискус
Дэвид Джэнссен
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Jim Pruett Ладно, Базз, ты прав. К черту эти вечные ожидания от бумажных чертежников. Раньше мы чинили самолеты с помощью скрепок. Наденем скафандры и починим эту птицу.
Buzz Lloyd [улыбаясь] Ладно, Джимми.
