Буч Кэссиди и Сандэнс Кид, 1969

Два друга Буч Кэссиди и Сандэнс Кид известны всей округе. Они верховодят бандой «Дырка в стене». Буч — мозговой центр, Сандэнс — идеальный исполнитель и первоклассный стрелок. Они дважды грабят один и тот же поезд, перевозящий деньги. За налетчиками организована погоня, которой руководит опытный следопыт Балтимор. От него не удавалось уйти никому. С трудом оторвавшись от преследования, приятели укрываются в доме подружки Сандэса. И тогда Буч понимает: раз удача отвернулась от них в Америке, может стоит попытать счастья в Боливии?