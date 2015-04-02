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Буч Кэссиди и Сандэнс Кид Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
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Butch Cassidy and the Sundance Kid

Буч Кэссиди и Сандэнс Кид, 1969

1969 / США
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Два друга Буч Кэссиди и Сандэнс Кид известны всей округе. Они верховодят бандой «Дырка в стене». Буч — мозговой центр, Сандэнс — идеальный исполнитель и первоклассный стрелок. Они дважды грабят один и тот же поезд, перевозящий деньги. За налетчиками организована погоня, которой руководит опытный следопыт Балтимор. От него не удавалось уйти никому. С трудом оторвавшись от преследования, приятели укрываются в доме подружки Сандэса. И тогда Буч понимает: раз удача отвернулась от них в Америке, может стоит попытать счастья в Боливии?

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 15 января 1969
Возраст 12+
Режиссер
Джордж Рой Хилл
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Кэтрин Росс
Стразер Мартин
Генри Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Буч Кэссиди и Сандэнс Кид 3 постера
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Буч Кэссиди и Сандэнс Кид смотреть онлайн

Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм из обожаемых.

Крепкая мужская дружба двух героев и абсолютное взаимопонимание восхищают. Актеры мастерски балансируют на грани драмы и… Читать дальше…
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В разработку запущен сериал «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Шоу затронет события, произошедшие в 1908 году в Боливии.
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4 октября 2021 13:28
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