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Постер фильма Полуночный ковбой
7.3
Киноафиша Фильмы Полуночный ковбой
7.3

Полуночный ковбой

, 1969
Midnight Cowboy
США / драма / 18+
Постер фильма Полуночный ковбой
7.3

О фильме

Джо Бак, жизнерадостный и наивный парень из крохотного техасского городка, направляется в Нью-Йорк, чтобы использовать свои незаурядные сексуальные способности для удовлетворения потребностей богатых женщин за плату. Но дела у него идут не слишком хорошо, и вскоре уличный бомж-туберкулезник Риццо убеждает Джо, что ему необходим менеджер.

Хотя Джо не в восторге от того, что ему приходится обслужить в сортире гомосексуалистов, он и Риццо становятся настоящими друзьями. Они хотят заработать много денег и уехать во Флориду…

В ролях

Джон Войт
Джон Войт
Джо Бак
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Ratso
Сильвия Майлз
Cass
Джон МакГайвер
Mr. O'Daniel
Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Shirley
Барнард Хьюз
Towny
Рут Уайт
Sally Buck
Дженнифер Солт
Annie
Гилмен Рэнкин
Woodsy Niles
Gary Owens
Little Joe
Режиссер Джон Шлезингер
Сценарист Уолдо Солт, Лео Херлихай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1969
Премьера онлайн 13 января 2005
Премьера в мире 25 мая 1969
Дата выхода
29 января 1970 Аргентина
16 июня 1969 Бразилия
29 июля 1969 Великобритания
6 марта 1975 Венгрия 18
17 июля 1969 Германия
31 июля 2025 Греция
19 декабря 1969 Дания
29 июля 1969 Ирландия
13 сентября 1975 Испания
21 октября 1969 Италия
25 мая 1969 Канада
23 апреля 1970 Мексика
20 ноября 1969 Нидерланды
26 декабря 1969 Норвегия
1 сентября 1973 Польша 18
2 января 1970 Португалия
1 января 1971 США
25 мая 1969 Турция
7 ноября 1969 Финляндия
14 октября 1969 Франция
25 мая 1969 Швеция 15
20 октября 1975 Южная Корея 18
9 октября 1969 Япония R18+
Бюджет $3 600 000
Сборы в мире $44 803 806
Производство Jerome Hellman Productions, Florin Productions
Другие названия
Midnight Cowboy, Perdidos en la noche, Asphalt-Cowboy, Cowboy de medianoche, Macadam cowboy, Ponoćni kauboj, Polnočni kavboj, Polnočný kovboj, Půlnoční kovboj, Полноќен каубој, Полуночный ковбой, Asfalt-cowboy, Cowboy de mitjanit, Cowboy-ul de la miezul nopţii, Cowboyul de la miezul nopţii, Đi Tìm Vận May, Éjféli cowboy, Gece Yarısı Kovboyu, Kaboy-e nimeshab, Keskiyön cowboy, Kesköine kauboi, Mayonaka no kâbôi, Nocny kowboj, Nocny Kowboy, O cow boy tou mesonyktiou, O Cowboy da Meia-Noite, O cowboy tou mesonyhtiou, Perdidos na Noite, Un uomo da marciapiede, Vidurnakčio kaubojus, Ο καουμπόι του μεσονυχτίου, Опівнічний ковбой, Поноћни каубој/Ponoćni kauboj, Среднощен каубой, मिडनाइट काउबॉय, 午夜牛郎, 真夜中のカーボーイ, Polnocný Kovboj, Vaquero de Medianoche, คาวบอยตกอับย่ำกรุง, 미드나이트 카우보이, 미드나잇 카우보이

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
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саундтрек фильма Полуночный ковбой

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