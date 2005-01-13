Джо Бак, жизнерадостный и наивный парень из крохотного техасского городка, направляется в Нью-Йорк, чтобы использовать свои незаурядные сексуальные способности для удовлетворения потребностей богатых женщин за плату. Но дела у него идут не слишком хорошо, и вскоре уличный бомж-туберкулезник Риццо убеждает Джо, что ему необходим менеджер.

Хотя Джо не в восторге от того, что ему приходится обслужить в сортире гомосексуалистов, он и Риццо становятся настоящими друзьями. Они хотят заработать много денег и уехать во Флориду…