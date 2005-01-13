Джо Бак, жизнерадостный и наивный парень из крохотного техасского городка, направляется в Нью-Йорк, чтобы использовать свои незаурядные сексуальные способности для удовлетворения потребностей богатых женщин за плату. Но дела у него идут не слишком хорошо, и вскоре уличный бомж-туберкулезник Риццо убеждает Джо, что ему необходим менеджер.
Хотя Джо не в восторге от того, что ему приходится обслужить в сортире гомосексуалистов, он и Риццо становятся настоящими друзьями. Они хотят заработать много денег и уехать во Флориду…
|29 января 1970
|Аргентина
|16 июня 1969
|Бразилия
|29 июля 1969
|Великобритания
|6 марта 1975
|Венгрия
|18
|17 июля 1969
|Германия
|31 июля 2025
|Греция
|19 декабря 1969
|Дания
|29 июля 1969
|Ирландия
|13 сентября 1975
|Испания
|21 октября 1969
|Италия
|25 мая 1969
|Канада
|23 апреля 1970
|Мексика
|20 ноября 1969
|Нидерланды
|26 декабря 1969
|Норвегия
|1 сентября 1973
|Польша
|18
|2 января 1970
|Португалия
|1 января 1971
|США
|25 мая 1969
|Турция
|7 ноября 1969
|Финляндия
|14 октября 1969
|Франция
|25 мая 1969
|Швеция
|15
|20 октября 1975
|Южная Корея
|18
|9 октября 1969
|Япония
|R18+