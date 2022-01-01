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Джон Уэйн
Джон Уэйн
John Wayne
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Джон Уэйн
John Wayne
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Дата рождения
26 мая 1907
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
11 июня 1979
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джон Уэйн
Родился 26 мая 1907 года. Уинтерсет, Айова, США.
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Фильмография Джон Уэйн
Самый меткий
вестерн, драма
1976, США
7.0
Рустер Когберн
боевик, драма, вестерн
1975, США
6.0
Настоящее мужество
приключения, драма, вестерн
1969, США
7.0
Военный фургон
боевик, вестерн
1967, США
6.0
По методу Харма
драма, военный
1965, США
7.0
Мир цирка
драма, вестерн
1964, США / Испания
6.0
Хатари!
драма, мелодрама, боевик, приключения
1962, США
7.0
Аламо
приключения, боевик, исторический, вестерн, драма, военный
1960, США
6.0
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