Историю взлета и падения Джонатана Шилдса, безжалостного и одержимого голливудского продюсера, вспоминают самые близкие ему люди, которых он предал в тот или иной момент — кинозвезда Джорджия Лоррисон, режиссер Фред Эмиэл и сценарист Джеймс Ли Бартлоу.
Только кино существовало для Шилдса, только ради него он жил, и только успех волновал его очерствевшую душу… Роль могла быть списана с Вэла Льютона, экстравагантного продюсера 40-х, автора «Людей-кошек». Но, вероятнее всего, прототипом послужил Дэвид О. Селзник, когда он был еще продюсером фильмов категории «Б» и только мечтал об «Унесенных ветром».
Персонаж Ланы Тернер легко идентифицировать с Дианой Бэрримор, а Дика Пауэлла (1904—1963) — с писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, чей роман с Голливудом закончился горько.
|27 февраля 1953
|Австралия
|25 сентября 1953
|Австрия
|4 августа 1953
|Аргентина
|26 июня 1953
|Бельгия
|9 февраля 1953
|Бразилия
|1 сентября 1953
|Германия
|1 июля 1954
|Гонконг
|15 ноября 1954
|Дания
|8 октября 1954
|Испания
|13 мая 1953
|Италия
|26 июня 1953
|Нидерланды
|12 ноября 1953
|Португалия
|15 января 1953
|США
|12 февраля 1954
|Финляндия
|14 февраля 1990
|Франция
|5 октября 1953
|Швеция
|17 июня 1953
|Япония