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Постер фильма Злые и красивые
7.8
Киноафиша Фильмы Злые и красивые
7.8

Злые и красивые

, 1952
The Bad and the Beautiful
США / мелодрама, документальный / 18+
Постер фильма Злые и красивые
7.8

О фильме

Историю взлета и падения Джонатана Шилдса, безжалостного и одержимого голливудского продюсера, вспоминают самые близкие ему люди, которых он предал в тот или иной момент — кинозвезда Джорджия Лоррисон, режиссер Фред Эмиэл и сценарист Джеймс Ли Бартлоу.

Только кино существовало для Шилдса, только ради него он жил, и только успех волновал его очерствевшую душу… Роль могла быть списана с Вэла Льютона, экстравагантного продюсера 40-х, автора «Людей-кошек». Но, вероятнее всего, прототипом послужил Дэвид О. Селзник, когда он был еще продюсером фильмов категории «Б» и только мечтал об «Унесенных ветром».

Персонаж Ланы Тернер легко идентифицировать с Дианой Бэрримор, а Дика Пауэлла (1904—1963) — с писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, чей роман с Голливудом закончился горько.

В ролях

Лана Тернер
Georgia Lorrison
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Jonathan
Уолтер Пиджон
Harry Pebbel
Дик Пауэлл
James Lee Bartlow
Бэрри Салливан
Fred Amiel
Глория Грэм
Rosemary
Гилберт Роланд
'Gaucho'
Лео Дж. Кэрролл
Henry Whitfield
Ванесса Браун
Kay Amiel
Пол Стюарт
Syd
Режиссер Винсент Миннелли
Сценарист Чарльз Шнии, George Bradshaw
Композитор Дэвид Рэксин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 25 декабря 1952
Дата выхода
27 февраля 1953 Австралия
25 сентября 1953 Австрия
4 августа 1953 Аргентина
26 июня 1953 Бельгия
9 февраля 1953 Бразилия
1 сентября 1953 Германия
1 июля 1954 Гонконг
15 ноября 1954 Дания
8 октября 1954 Испания
13 мая 1953 Италия
26 июня 1953 Нидерланды
12 ноября 1953 Португалия
15 января 1953 США
12 февраля 1954 Финляндия
14 февраля 1990 Франция
5 октября 1953 Швеция
17 июня 1953 Япония
Бюджет $1 558 000
Сборы в мире $2 048
Производство Loew's
Другие названия
The Bad and the Beautiful, Cautivos del mal, Stadt der Illusionen, Les ensorcelés, A rossz és a szép, A szörnyeteg és a szépség, Assim Estava Escrito, Blendende løgn, Brustna illusioner, Cativos do Mal, Cei răi şi cei frumoşi, Çıplak ruhlar, De betoverden, Grad iluzija, Halvad ja ilusad, I oraia kai to ktinos, Il bruto e la bella, Illusionernas stad, Illusionernes by, Klatergoud, Memorial to a Bad Man, Piękny i zły, Särkyneitten haaveitten kaupunki, Tribute to a Badman, Η ωραία και το κτήνος, Град илузија, Злые и красивые, Лошият и красивите, 悪人と美女, 恶与美, Çiplak ruhlar, Piekny i zly

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

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