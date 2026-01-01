Начало XIX века. Англия. Филип Эшли искренне любит взрастившего его приемного отца. Однако во время поездки по Италии тот встречается с дальней родственницей, Рэйчел, женится на ней, а затем неожиданно умирает. По отношению к этой неотразимой женщине юноша испытывает острые и противоречивые чувства. После обнаружения причин смерти отца на первый план выходят подозрения в её причастности к отравлению.

Филип практически уверен, что Рэйчел совершила коварное убийство, чтобы заполучить состояние покойного супруга. Но проходят дни, и молодой человек меняет свое отношение к кузине; он безумно влюбляется в неё, и готов отдать ей все, что у него есть. Красавица отвергает пылкие чувства кузена. Филип в замешательстве, не будет ли он Филип Эшли следующей жертвой красавицы?