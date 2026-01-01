Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Моя кузина Рэйчел
7.0
Киноафиша Фильмы Моя кузина Рэйчел
7.0

Моя кузина Рэйчел

, 1952
My Cousin Rachel
США / детектив, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Моя кузина Рэйчел
7.0

О фильме

Начало XIX века. Англия. Филип Эшли искренне любит взрастившего его приемного отца. Однако во время поездки по Италии тот встречается с дальней родственницей, Рэйчел, женится на ней, а затем неожиданно умирает. По отношению к этой неотразимой женщине юноша испытывает острые и противоречивые чувства. После обнаружения причин смерти отца на первый план выходят подозрения в её причастности к отравлению.

Филип практически уверен, что Рэйчел совершила коварное убийство, чтобы заполучить состояние покойного супруга. Но проходят дни, и молодой человек меняет свое отношение к кузине; он безумно влюбляется в неё, и готов отдать ей все, что у него есть. Красавица отвергает пылкие чувства кузена. Филип в замешательстве, не будет ли он Филип Эшли следующей жертвой красавицы?

В ролях

Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Philip Ashley
Одри Далтон
Louise Kendall
Рональд Сквайр
Nicholas Kendall
Джордж Доленц
Guido Rainaldi
Джон Саттон
Ambrose Ashley
Тудор Оуэн
Seecombe
Оливия Де Хэвиллэнд
Rachel Ashley
Дж. М. Керриган
Rev. Pascoe
Чет Бранденбург
Townsman at Church Service
Margaret Brewster
Mrs. Pascoe
Режиссер Генри Костер
Сценарист Nunnally Johnson, Дафна Дюморье
Композитор Franz Waxman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 25 декабря 1952
Дата выхода
24 июля 1953 Германия
25 декабря 1952 США
Бюджет $1 200 000
Производство 20th Century Fox
Другие названия
My Cousin Rachel, Mi prima Raquel, Meine Cousine Rachel, Ma cousine Rachel, A Minha Prima Raquel, Daphne du Maurier's My Cousin Rachel, Eu Te Matarei, Querida!, I exadelfi mou Rahil, Kader Yolcuları, Kusin Rachel, Mi prima Rachel, Mia cugina Rachele, Moja kuzynka Rachela, Rachel, Rachel My Darling, Serkkuni Raakel, Verișoara mea Rachel, Η εξαδέλφη μου Ραχήλ, Братовчедката Рейчъл, Моя кузина Рейчел, Моя кузина Рэйчел, 謎の佳人レイチェル

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7 IMDb

Цитаты

Philip Ashley Потому что я люблю её и больше ничего! Это не просто влюблённость. Это не прихоть. Это не что-то, что можно включать и выключать. Это всё, что я думаю, чувствую, хочу и знаю. И во мне нет места ничему другому. И никогда больше не будет.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Моя кузина Рэйчел

Крест Римского центуриона
Крест Римского центуриона драма
1953, США
6.0
Моя кузина Рэйчел
Моя кузина Рэйчел драма, мелодрама, детектив
2017, США / Великобритания
6.0
Японская история
Японская история драма
2003, Австралия
5.0
Зеленый дикий камыш
Зеленый дикий камыш комедия, триллер
1951, Великобритания
6.0
Катерина
Катерина комедия
1936, Австрия
7.0
Маленькая мама
Маленькая мама драма
1935, Австрия / Венгрия
7.0
Обнаженная Маха
Обнаженная Маха драма, приключения, биография, мелодрама
1958, США / Франция / Италия
5.0
Любовь императора Франции
Любовь императора Франции мелодрама, драма, биография
1954, США
6.0
Петер
Петер драма
1934, США / Венгрия / Австрия
7.0
Последние дни Долвин
Последние дни Долвин драма
1949, Великобритания
6.0
Жена епископа
Жена епископа комедия, драма, фэнтези, мелодрама
1947, США
7.0
Кулик
Кулик драма
1965, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом
Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна
В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
9 млн человек пошли на этот российский фильм в кино — и почти все вышли злыми: «так снимать о войне просто нельзя»
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше