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Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд
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Фильмография
Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд
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Дата рождения
23 марта 1905
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
10 мая 1977
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Джоан Кроуфорд
Родилась 23 марта 1905 года. Сан-Антонио, Техас, США.
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Фильмография Джоан Кроуфорд
Что случилось с Бэби Джейн?
триллер, драма, ужасы
1962, США
8.0
Милдред Пирс
нуар, мелодрама, драма, детектив
1945, США
8.0
Странный груз
мелодрама
1940, США
6.0
Женщины
комедия, драма
1939,
7.0
Любовь на бегу
фэнтези, мелодрама, комедия
1936, США
6.0
Гранд-отель
драма
1932, США
6.0
Неизвестный
1927, США
7.0
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