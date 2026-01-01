В 1190 году саксонский рыцарь сэр Уилфред из Айвенго инкогнито возвращается в Англию из Третьего Крестового похода, чтобы собрать деньги для выкупа короля Англии Ричарда Львиное Сердце из австрийского плена.

В Англии Айвенго узнает, что брат Ричарда, принц Джон, намерен вероломно узурпировать королевскую власть. Верный Ричарду отважный Айвенго не намерен мириться с ситуацией, и онрешает действовать.

Прелестная девушка Ребекка, дочь спасенного бесстрашным рыцарем, богатого еврея, подарит Айвенго фамильные драгоценности, чтобы он смог купить снаряжение иучаствовать в престижном рыцарском турнире в Эшби.

Там Айвенго должен выиграть призовые деньги для выкупа Ричарда из неволи. Многострадальная Англия ждет своего короля.