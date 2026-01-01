Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Айвенго
6.8
Киноафиша Фильмы Айвенго
6.8

Айвенго

, 1952
Ivanhoe
США, Великобритания / боевик, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Айвенго
6.8

О фильме

В 1190 году саксонский рыцарь сэр Уилфред из Айвенго инкогнито возвращается в Англию из Третьего Крестового похода, чтобы собрать деньги для выкупа короля Англии Ричарда Львиное Сердце из австрийского плена.

В Англии Айвенго узнает, что брат Ричарда, принц Джон, намерен вероломно узурпировать королевскую власть. Верный Ричарду отважный Айвенго не намерен мириться с ситуацией, и онрешает действовать.

Прелестная девушка Ребекка, дочь спасенного бесстрашным рыцарем, богатого еврея, подарит Айвенго фамильные драгоценности, чтобы он смог купить снаряжение иучаствовать в престижном рыцарском турнире в Эшби.

Там Айвенго должен выиграть призовые деньги для выкупа Ричарда из неволи. Многострадальная Англия ждет своего короля.

В ролях

Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Rebecca
Джоан Фонтейн
Джоан Фонтейн
Rowena
Джордж Сандерс
De Bois-Guilbert
Роберт Дуглас
Роберт Дуглас
Сэр Хью Де Брейси
Норман Вуленд
King Richard
Роберт Тейлор
Роберт Тейлор
Айвенго
Эмлин Уильямс
Wamba
Финлэй Карри
Финлэй Карри
Cedric
Феликс Эйлмер
Isaac
Фрэнсис де Волфф
Front De Boeuf
Режиссер Ричард Торп
Сценарист Ноэль Лэнгли, Энеас Маккензи, Маргерит Робертс
Композитор Miklós Rózsa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 31 июля 1952
Дата выхода
1 апреля 1953 Австрия 12
27 марта 1953 Германия
2 апреля 1953 Португалия
31 июля 1952 США
19 декабря 1952 Франция
Бюджет $3 842 000
Сборы в мире $18 772
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Ivanhoe, Ivanhoe - Der schwarze Ritter, Ajvanho, Ivanhoé, Sir Walter Scott's Ivanhoe, Dũng Sĩ Ivanhoe, Ivanhoe - den svarte riddaren, Ivanhoe der schwarze Ritter, Ivanhoé, o Vingador do Rei, Ivanhoe: Musta ratsastaja, Kara şövalye, Ιβανόης, Айвенго, Айвънхоу, 劫後英雄傳, 黒騎士（1952）

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Слушать
саундтрек фильма Айвенго

Цитаты

Minor Role Милорд, у ваших ворот стоит незнакомец и просит приюта. Он еврей и зовёт себя Исааком из Йорка.
Sir Brian de Bois-Guilbert Я не делю крышу с неверным.
Wamba Почему же, сэр рыцарь? На каждого еврея, которого вы мне покажете и который не христианин, я покажу вам христианина, который не христианин.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Айвенго

Камо грядеши?
Камо грядеши? мелодрама, драма
1951, США
7.0
Укрощение строптивой
Укрощение строптивой драма, комедия
1967, Италия / США
6.0
Слоновья тропа
Слоновья тропа драма, мелодрама, приключения
1954, США
6.0
Рыцари круглого стола
Рыцари круглого стола приключения, драма, боевик
1953, США
6.0
Приключения Робин Гуда
Приключения Робин Гуда приключения, мелодрама, боевик
1938, США
8.0
Одиссея капитана Блада
Одиссея капитана Блада мелодрама, боевик, приключения
1935, США
7.0
Девушка, у которой было всё
Девушка, у которой было всё драма, мелодрама
1953, США
5.0
Восьмой раунд
Восьмой раунд драма, боевик
1938, США
5.0
Джейн Эйр
Джейн Эйр драма, мелодрама
1943, США
7.0
Единственная забава в городке
Единственная забава в городке драма
1970, США
5.0
Место водителя
Место водителя драма
1975, Италия
5.0
День покаяния
День покаяния драма
1973, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Заправку бензином через MAX одобрили официально: АИ-95 и АИ-92 теперь можно купить по электронной очереди
Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна
Не курица и не жирная свинина: россияне массово переходят на это мясо — дешевле, полезнее и готовится за 30 минут
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше