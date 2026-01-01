В 1190 году саксонский рыцарь сэр Уилфред из Айвенго инкогнито возвращается в Англию из Третьего Крестового похода, чтобы собрать деньги для выкупа короля Англии Ричарда Львиное Сердце из австрийского плена.
В Англии Айвенго узнает, что брат Ричарда, принц Джон, намерен вероломно узурпировать королевскую власть. Верный Ричарду отважный Айвенго не намерен мириться с ситуацией, и онрешает действовать.
Прелестная девушка Ребекка, дочь спасенного бесстрашным рыцарем, богатого еврея, подарит Айвенго фамильные драгоценности, чтобы он смог купить снаряжение иучаствовать в престижном рыцарском турнире в Эшби.
Там Айвенго должен выиграть призовые деньги для выкупа Ричарда из неволи. Многострадальная Англия ждет своего короля.
|1 апреля 1953
|Австрия
|12
|27 марта 1953
|Германия
|2 апреля 1953
|Португалия
|31 июля 1952
|США
|19 декабря 1952
|Франция