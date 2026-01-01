Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пэт и Майк
Пэт и Майк

Pat and Mike 18+
О фильме

Пэт работает инструктором по физкультуре в колледже южной Калифорнии и показывает отличные результаты в различных видах спорта. Но существует одна проблема: когда жених приходит смотреть, как будущая невеста участвует в соревнованиях, та просто разваливается на части, сбивается с темпа и постоянно проигрывает.

Однажды она знакомится с Майком, менеджером по спорту: прекрасным тренером и психологом. Этот парень сразу примечает ее талант и убеждает заняться спортом профессионально. Уроки, преподанные Майком, приносят свои плоды. Пэт выигрывает турниры по гольфу и теннису один за другим, постепенно влюбляясь в своего тренера...

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 6 июня 1952
Дата выхода
1 января 1953 Бразилия
11 декабря 1952 Португалия
13 июня 1952 США
Сборы в мире $11 884
Производство Loew's
Другие названия
Pat and Mike, La impetuosa, Mademoiselle Gagne-Tout, A Mulher Absoluta, Alle tiders jente, Alle tiders sportspige, Amor sekaantuu peliin, Feminint fenomen, Lui e lei, Pat en Mike, Pat és Mike, Pat i Mike, Pat şi Mike, Pat und Mike, Perseverenta, Πατ και Μάικ, Пат и Майк, Пэт и Майк, パットとマイク
Режиссер
Джордж Кьюкор
В ролях
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Альдо Рэй
Уильям Чинг
Сэмми Уайт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Кадры из фильма
