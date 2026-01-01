Пэт работает инструктором по физкультуре в колледже южной Калифорнии и показывает отличные результаты в различных видах спорта. Но существует одна проблема: когда жених приходит смотреть, как будущая невеста участвует в соревнованиях, та просто разваливается на части, сбивается с темпа и постоянно проигрывает.

Однажды она знакомится с Майком, менеджером по спорту: прекрасным тренером и психологом. Этот парень сразу примечает ее талант и убеждает заняться спортом профессионально. Уроки, преподанные Майком, приносят свои плоды. Пэт выигрывает турниры по гольфу и теннису один за другим, постепенно влюбляясь в своего тренера...