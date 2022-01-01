Потому что ты моя, 1952

Известный тенор Ренальдо Россано призван в армию. Его сержант Баттерсон является огромным почитателям его таланта. Баттерсон уговаривает Ренальдо прослушать его сестру певицу, работающую на одной из радиостанций. Тенор неохотно соглашается, но, увидев Бриджит и услышав ее сопрано, сразу влюбляется и в девушку, и в ее голос.



Очарованный талантом девушки он предлагает ей руку, и сердце, ноБриджит отказывает ему. Она боится, что не впишется в образ его жизни. Ренальдо расстроен, он не находит себе места, чувства переполняют его, он на грани отчаяния… И только помощь друзей и личное упорство помогут ему вернуть любимую.