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Потому что ты моя Потому что ты моя
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Потому что ты моя, 1952

1952 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Известный тенор Ренальдо Россано призван в армию. Его сержант Баттерсон является огромным почитателям его таланта. Баттерсон уговаривает Ренальдо прослушать его сестру певицу, работающую на одной из радиостанций. Тенор неохотно соглашается, но, увидев Бриджит и услышав ее сопрано, сразу влюбляется и в девушку, и в ее голос.

Очарованный талантом девушки он предлагает ей руку, и сердце, ноБриджит отказывает ему. Она боится, что не впишется в образ его жизни. Ренальдо расстроен, он не находит себе места, чувства переполняют его, он на грани отчаяния… И только помощь друзей и личное упорство помогут ему вернуть любимую.

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1952
Премьера в мире 1 октября 1952
Режиссер
Александр Холл
В ролях
Марио Ланца
Доретта Морроу
Джеймс Уитмор
Джеймс Уитмор
Дин Миллер
Рита Кордей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Потому что ты моя 2 постера
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