Когда Стив Эмери приезжает в Тринидад по просьбе брата, он обнаруживает, что тот уже мертв, а вдова покойного, Крис, крутит роман с Максом Фабианом, подозреваемым в убийстве. Постепенно Стив понимает, что сам попал под влияние чар невестки. Но виновницу развернувшихся мелодраматических страстей отнюдь не смущает двусмысленность ситуации: она во что бы то ни стало стремится вывести на чистую воду убийцу своего мужа…
СтранаСША
Продолжительность1 час 38 минут
Год выпуска1952
Премьера в мире29 июля 1952
Дата выхода
4 ноября 1952
Германия
29 июля 1952
США
29 июля 1952
Швеция
15
Бюджет$1 200 000
Сборы в мире$47
ПроизводствоThe Beckworth Corporation
Другие названия
Affair in Trinidad, L'affaire de Trinidad, Trinidad, Affäre in Trinidad, Afacere in Trinidad, Afera u Trinidadu, Affæren i Trinidad, Calypso, a Feiticeira, Danserinnen fra Trinidad, Girl from Amen Valley, Het geheim van Trinidad, La dama de Trinidad, Macera Kadını, Mia nyhta sto Trinidad, Przygoda na Trynidadzie, Romans w Trynidadzie, Su otro amor, Uma Viúva em Trinidad, Μια νύχτα στο Τρινιδάδ, Афера в Тринидад, Афера в Тринідаді, Афера на Тринидаде, 醜聞殺人事件
Отзывы о фильме
Цитаты
Trinidad Band[поют] Чик-а-чик бум, чик-а-чик бум / Знаешь, в комнате Леди с Тринидада. / Чик-а-чик бум, чик-а-чик бум / Твое сердце бьётся бум-бум-бум ради Леди с Тринидада.
Chris Emery[поёт] Я просто делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю / Не могу скрыть безумное желание, что внутри тебя. / Пойми, вина не моя — ты сам виноват / Ты хочешь того, чего не можешь иметь, и ты такой же.