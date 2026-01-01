Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Афера на Тринидаде
Афера на Тринидаде

Affair in Trinidad 18+
О фильме

Когда Стив Эмери приезжает в Тринидад по просьбе брата, он обнаруживает, что тот уже мертв, а вдова покойного, Крис, крутит роман с Максом Фабианом, подозреваемым в убийстве. Постепенно Стив понимает, что сам попал под влияние чар невестки. Но виновницу развернувшихся мелодраматических страстей отнюдь не смущает двусмысленность ситуации: она во что бы то ни стало стремится вывести на чистую воду убийцу своего мужа…
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 29 июля 1952
Дата выхода
4 ноября 1952 Германия
29 июля 1952 США
29 июля 1952 Швеция 15
Бюджет $1 200 000
Сборы в мире $47
Производство The Beckworth Corporation
Другие названия
Affair in Trinidad, L'affaire de Trinidad, Trinidad, Affäre in Trinidad, Afacere in Trinidad, Afera u Trinidadu, Affæren i Trinidad, Calypso, a Feiticeira, Danserinnen fra Trinidad, Girl from Amen Valley, Het geheim van Trinidad, La dama de Trinidad, Macera Kadını, Mia nyhta sto Trinidad, Przygoda na Trynidadzie, Romans w Trynidadzie, Su otro amor, Uma Viúva em Trinidad, Μια νύχτα στο Τρινιδάδ, Афера в Тринидад, Афера в Тринідаді, Афера на Тринидаде, 醜聞殺人事件
Режиссер
Винсент Шерман
В ролях
Рита Хэйворт
Рита Хэйворт
Гленн Форд
Гленн Форд
Александр Скурби
Валери Беттис
Торин Тэтчер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Trinidad Band [поют] Чик-а-чик бум, чик-а-чик бум / Знаешь, в комнате Леди с Тринидада. / Чик-а-чик бум, чик-а-чик бум / Твое сердце бьётся бум-бум-бум ради Леди с Тринидада.
Chris Emery [поёт] Я просто делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю / Не могу скрыть безумное желание, что внутри тебя. / Пойми, вина не моя — ты сам виноват / Ты хочешь того, чего не можешь иметь, и ты такой же.
