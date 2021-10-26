Расемон, 1950

Один из самых гениально сконструированных фильмов всех времен. Его можно назвать памятником величию Акиры Куросавы. В этом фильме режиссер сумел объединить свой хорошо известный гуманизм с экспериментальным повествовательным стилем. Действие картины происходит в средневековой Японии. В лесу изнасилована женщина, а ее муж убит. Есть четыре точки зрения - у каждого из четырех свидетелей - своя. Каждая проливает дополнительный свет на случившиеся, добавляя дополнительные детали к случившемуся. Однако какая же версия является истинной если каждая претендует быть наиболее правдивой?