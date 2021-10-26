Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Расемон
Киноафиша Фильмы Расемон
Rashomon

Расемон, 1950

1950 / Япония
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Один из самых гениально сконструированных фильмов всех времен. Его можно назвать памятником величию Акиры Куросавы. В этом фильме режиссер сумел объединить свой хорошо известный гуманизм с экспериментальным повествовательным стилем. Действие картины происходит в средневековой Японии. В лесу изнасилована женщина, а ее муж убит. Есть четыре точки зрения - у каждого из четырех свидетелей - своя. Каждая проливает дополнительный свет на случившиеся, добавляя дополнительные детали к случившемуся. Однако какая же версия является истинной если каждая претендует быть наиболее правдивой?

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 26 августа 1950
Возраст 16+
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Тосиро Мифунэ
Мачико Кио
Масаюки Мори
Такаси Симура
Минору Чиаки
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про самураев Фильмы про самураев
Постер фильма Расемон 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расемон смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Загадочные убийства, поиски истины и призраки прошлого: 15 фильмов, в которых ни в чем нельзя быть уверенным Рассказываем о картинах, оставляющих после просмотра больше вопросов, чем ответов.
Написать
26 октября 2021 18:26
HBO Max выпустит сериал по мотивам фильма «Расемон» Акиры Куросавы Производством шоу займется студия Стивена Спилберга Amblin Television.
Написать
25 сентября 2020 12:49
Критики назвали топ 100 лучших иностранных фильмов всех времен Для зрителей, уставших от голливудского кино, которое захватили бесконечные экранизации комиксов и ремейки хорроров, телеканал ВВС опубликовал список лучших фильмов на иностранном языке. В создании
Написать
2 ноября 2018 00:03
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши