О французском художнике-импрессионисте Анри Тулуз-Лотреке (Феррер). На экране оживает пестрый, причудливый и яркий мир французского кабаре "Мулен Руж" конца прошлого венка, отраженный в его бессмертных полотнах и рисунках.
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 59 минут
Год выпуска1952
Премьера в мире23 декабря 1952
Дата выхода
1 января 1954
Австрия
12
12 сентября 1957
Венгрия
16
29 июля 1953
Германия
12
20 августа 1953
Дания
23 декабря 1952
США
31 августа 1953
Швеция
15
Бюджет$1 500 000
Сборы в мире$3 188
ПроизводствоRomulus Films, Moulin Productions Inc.
Другие названия
Moulin Rouge, John Huston's Production Moulin Rouge, Мулен Руж, Ein Lied aus Paris, Kırmızı Değirmen, Målaren på Moulin Rouge, Moulin-Rouge, Mulen Ruž, Mulenrūža, Μουλέν Ρουζ, Мулен Руж/Mulen Ruž, 赤い風車