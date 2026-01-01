Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мулен Руж
7.4 Рейтинг IMDb: 7
Киноафиша Фильмы Мулен Руж

Мулен Руж

Moulin rouge 18+
О фильме

По одноименному роману Пьера ла Мюр.
О французском художнике-импрессионисте Анри Тулуз-Лотреке (Феррер). На экране оживает пестрый, причудливый и яркий мир французского кабаре "Мулен Руж" конца прошлого венка, отраженный в его бессмертных полотнах и рисунках.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 23 декабря 1952
Дата выхода
1 января 1954 Австрия 12
12 сентября 1957 Венгрия 16
29 июля 1953 Германия 12
20 августа 1953 Дания
23 декабря 1952 США
31 августа 1953 Швеция 15
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $3 188
Производство Romulus Films, Moulin Productions Inc.
Другие названия
Moulin Rouge, John Huston's Production Moulin Rouge, Мулен Руж, Ein Lied aus Paris, Kırmızı Değirmen, Målaren på Moulin Rouge, Moulin-Rouge, Mulen Ruž, Mulenrūža, Μουλέν Ρουζ, Мулен Руж/Mulen Ruž, 赤い風車
Режиссер
Джон Хьюстон
В ролях
Хосе Феррер
Хосе Феррер
Татти Лемков
Жюлиэс Скуайр
Уолтер Кришэм
Жорж Ланн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7 IMDb
