Содержание:

Джина Лоллобриджида – Фильмы

- Джина Лоллобриджида – «Фанфан-Тюльпан»

- Джина Лоллобриджида – «Собор Парижской Богоматери»

- Джина Лоллобриджида – «Приходи в сентябре»

Джина Лоллобриджида – Личная жизнь

Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко, в центре Италии. Семья занималась производством мебели, и у Джины было три сестры. В 1945 году они переехали на окраины Рима, где будущая актриса начала зарабатывать как уличная художница. Она мечтала стать скульптором или оперной певицей, поэтому занималась вокалом и училась в театральном училище. Как ни странно, от первых поступавших ей предложений киносъемок Джина отказывалась, и сдалась только под напором матери, которая считала, что это хороший заработок. Первые ее эпизодические роли в кино датируются 1946 годом, но по-настоящему Джину заметили после того, как она заняла третье место на конкурсе «Мисс Италия» в 1947 году.



Джина Лоллобриджида – Фильмы

В 1950 году Лоллобриджида сыграла главные роли в картинах «Алина», «Город защищается» и «Опасно, бандиты!», а большой прорыв состоялся в фильме Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан». Эта лента пучила приз Каннского и Берлинского фестивалей и мировую известность, в одночасье сделав актрису звездой. Голливудские режиссеры не прошли мимо итальянской красавицы, и начали приглашать ее в свои фильмы. Так она появились роли в картинах Джона Хьюстона «Посрами дьявола», Кэрола Рида «Трапеция» и «Так мало никогда» вместе с Фрэнком Синатрой. В 1959 году Лоллобриджида исполнила главную роль в картине по мотивам библейских мифов «Соломон и царица Савская», а еще через два года в романтической комедии «Приходи в сентябре» с Роком Хадсоном.



Европейские режиссеры тоже не забывали актрису и в 1952 году вышла еще одна картина, в которой Лоллобриджида сыграла с Жераром Филипом – «Ночные красавицы». В следующем году в фильме «Провинциалка» ее партнером стал Габриель Феретти, картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь». С большим энтузиазмом был встречен фильм Луиджи Коменчини «Хлеб, любовь и фантазия» о житейских страстях в маленькой итальянской послевоенной деревне. За роль в этой комедии Лоллобриджида получила итальянскую премию «Серебряная лента», а сама картина получила «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале. Позже режиссер снял продолжение этой ленты под названием «Хлеб, любовь и ревность», в которой актриса также снималась.



Очередной международный успех пришел к Лоллобриджиде, когда она сыграла Эсмеральду в экранизации «Собора Парижской Богоматери» 1956 года режиссера Жана Деланнуа. Сотрудничество с ним также принесло ей роль в картине «Имперская Венера» и две национальных премии. После этого актриса снялась в фильме «Самая красивая женщина в мире» с Витторио Гассманом, в котором сама исполнила арии из оперы Пуччини «Тоска». Роль Лоллобриджиды была отмечена премией «Давид ди Донателло» в номинации «лучшая актриса». В 1960 году она сыграла с Жаном-Полем Бельмондо в фильме Ренато Кастеллани «Бурное море». В 1972 году Лоллобриджида сыграла в драме Ежи Сколимовского «Король, дама, валет» по роману Набокова, после чего ее карьера заметно пошла на спад. Она сыграла еще несколько не очень заметных ролей, после чего занялась фотожурналистикой и регулярно проводила собственные выставки.



Джина Лоллобриджида – «Фанфан-Тюльпан»

Французская картина 1952 года, снятая в так называемом жанре «плаща и шпаги», получившая приз Каннского фестиваля. Действие разворачивается во Франции XVIII века во время правления Людовика XV, который организует военную компанию и обнаруживает, что ему для ровного счета не хватает 38 солдат. Начинается повсеместная вербовка солдат, и молодой Фанфан (Жерар Филип), убегая от родственников соблазненной девушки, записывается в добровольцы. Перед этим цыганка предвещает ему женитьбу на дочери короля, но оказывается, что это Аделина (Джина Лоллобриджида) – дочь вербовщика, и таким образом она заманивает нерадивых парней в солдаты. Не унывая, Фанфан решает во что бы то ни стало добиться своей цели, и на его счастье по дороге в полк ему удается спасти маркизу де Помпадур (Женевьева Паж) и дочь короля (Сильви Пелайо) от разбойников. В награду он получает брошь в виде тюльпана.



Джина Лоллобриджида – «Собор Парижской Богоматери»

Драма Жана Деланнуа 1956 года по одноименному роману Виктора Гюго. Место действия – средневековый Париж, где на площади перед собором танцует цыганка Эсмеральда (Джина Лоллобриджида) и сводит с ума мужчин. Суровый священник собора Клод Фролло ( Ален Кюни) и его воспитанник, горбун-звонарь Квазимодо (Энтони Куинн), тайно влюблены в нее. Сама танцовщица питает чувство к офицеру по имени Феб (Жан Дане), которого Фролло из мести серьезно ранит. Обвинение падает на Эсмеральду, и судьи приговаривают ее к казни через повешение.



Джина Лоллобриджида – «Приходи в сентябре»

Романтическая комедия Роберта Миллигана 1961 года об американском бизнесмене Роберте (Рок Хадсон), который каждый год в сентябре приезжает отдохнуть на свою виллу в Италии. Там он встречается со своей подругой Лизой (Джина Лоллобриджида). Но однажды Роберт приезжает в сентябре, не предупредив, и оказывается, что в его отсутствие Лиза использует виллу, как гостиницу – и там полно постояльцев. Среди них группа молодых американок и компания парней, которые пытаются за ними приударить. Отчаянно стремясь взять ситуацию под контроль, Роберт теряет свою приватность и личное пространство, но начинает разрабатывать план, как справиться с этим кошмаром.



Джина Лоллобриджида – Личная жизнь

Актриса была замужем один раз – за югославским врачом Милко Скофичем. Они развелись в 1971 году, а еще через восемь лет Скофич погиб в автокатастрофе. У Лоллобриджиды остался от него сын Милко-младший.