В роскошном замке графини де Валандри появляется ее дальний бедный родственник Бенжамен. Юноша красивый, наивный и невинный. Граф Филипп, тетушкин любовник и опытнейший сердцеед, становится его главным наставником в освоении науки страсти нежной. Впрочем, обучить Бенжамена премудростям любви на практике готовы и прелестные служанки, и обольстительные владелицы соседних поместий, и даже сама графиня. Уроки начинаются в первую же ночь…
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