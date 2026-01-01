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Постер фильма Бенжамен, или Дневник девственника
6.6
Киноафиша Фильмы Бенжамен, или Дневник девственника
6.6

Бенжамен, или Дневник девственника

, 1968
Benjamin ou Les mémoires d'un puceau
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Бенжамен, или Дневник девственника
6.6

О фильме

В роскошном замке графини де Валандри появляется ее дальний бедный родственник Бенжамен. Юноша красивый, наивный и невинный. Граф Филипп, тетушкин любовник и опытнейший сердцеед, становится его главным наставником в освоении науки страсти нежной. Впрочем, обучить Бенжамена премудростям любви на практике готовы и прелестные служанки, и обольстительные владелицы соседних поместий, и даже сама графиня. Уроки начинаются в первую же ночь…

В ролях

Мишель Морган
La comtesse Gabrielle de Valandry
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Le comte Philippe de Saint-Germain
Пьер Клементи
Пьер Клементи
Benjamin
Катрин Денев
Катрин Денев
Anne de Clécy
Франсин Берже
Marion
Анна Гаэль
Célestine
Катрин Рувель
Victorine
Танья Торренс
Madame de Chartres
Одиль Версуа
La conseillère
Симона Бах
Madame La Tour
Режиссер Мишель Девиль
Сценарист Нина Компанеец, Мишель Девиль
Композитор Жан Винер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 12 января 1968
Дата выхода
23 марта 1968 США
12 января 1968 Франция
Производство Marianne Productions, Parc Film
Другие названия
Benjamin ou Les mémoires d'un puceau, Benjamin, Å ett sånt härligt sex, Anamniseis enos anilikou, Beniamin, czyli pamiętnik cnotliwego młodzieńca, Benjamin - Aus dem Tagebuch einer männlichen Jungfrau, Benjamin dagboek van een puber, Benjamin ovvero le avventure di un adolescente, Benjamín, diario de un joven inocente, Benjamín, el despertar de un joven inocente, Benjamin, o Despertar de um Jovem Inocente, Benjamin, of de memoires van een droogbloeier, Benjamin, or the Diary of an Innocent Young Man, Benjamin, the Diary of a Virgin Boy, Masum bir gencin itirafları, The Diary of an Innocent Boy, Бенжамен, или Дневник девственника, めざめ, 初试云雨情

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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